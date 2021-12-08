華燈初上｜結局5大兇手嫌疑人＋第二季4大看點：舒淇客串？霍建華有重要戲份

Netflix台灣影集《華燈初上》由林心如、楊謹華主演，第二季的播放日期預計於2021年12月底於Netflix上線播出。劇中80年代氛圍讓人沉浸，林心如和楊謹華飾演的羅雨儂、蘇慶儀兩大女主角的飆戲十分過癮，懸疑情節更是出彩，結局播出後觀眾已經急不及待看第二季尋找兇手，今天我們就來一起分析誰最有嫌疑！（小心內有劇透 ）