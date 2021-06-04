逆天奇案結局周劇透劇情｜蔣祖曼為殺虎案辯護 別墅內亂槍掃射大混戰
文：東方新地 圖：TVB.com
閱讀更多：逆天奇案｜劇情/演員角色簡介/主題曲 視帝陳展鵬終於有劇上！金牌監製劉家豪作品
《逆天奇案》人物關係圖
《逆天奇案》第二十六集劇透 (06/07) 發現殺虎案重要證據
殺虎案真兇已被查出，真相看似「水落石出」…陳展鵬、馮盈盈前往拜祭耀祈，馮盈盈在另一處發現劉佩玥獨自拜祭。馮盈盈要離開香港，與陳展鵬即將分別之際，卻一波三折……馮盈盈赴泰國找好友Lucia，機緣巧合下到訪一個民族村落，發現當地人認識劉佩玥，還在其舊居遇上了民宿東主雪姨。雪姨稱張頴康曾陪劉佩玥到訪此處，馮盈盈立即查看張頴康用過的電腦，有所發現……
《逆天奇案》第二十七集劇透 (06/08) 蔣祖曼為殺虎案辯護
陳展鵬為調查殺虎案前赴泰國，與馮盈盈再次見面，並知道了劉佩玥的過去。O記重新調查殺虎案，拘捕張頴康、劉佩玥，二人很快便獲大律師杜匡珉保釋離開。匡珉邀請蔣祖曼合作為張頴康辯護，蔣祖曼因專業原則與匡珉過往恩情，難以拒絕。殺虎案審訊開始，馮盈盈、陳展鵬證供可信性被動搖，形勢不妙。正當張頴康、劉佩玥佔上風之際，雪姨出庭作供，指向張頴康就是殺虎案的駭客，審訊形勢逆轉……
《逆天奇案》第二十八集劇透 (06/09) 張頴康、劉佩玥無罪釋放
張頴康、劉佩玥靠著匡珉、蔣祖曼出色辯護，讓二人無罪釋放。蔣祖曼雖然贏了官司，卻另有感悟，不禁反思……陳展鵬回到殺虎案地點，暗自失落，林夏薇體貼陪伴。馮盈盈心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終發現有力證據。同時，張頴康也得知馮盈盈尋得新證據，隨即逃亡，陳展鵬、黃智賢趕往追捕，劉佩玥、張頴康要再次面對審訊……
《逆天奇案》第二十九集劇透 (06/10) 張頴康染上毒癮
審訊完結，張頴康卻因劉佩玥之事，傷心欲絕……張頴康不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。林夏薇查案時，意外聽見馮盈盈與朋友的對話，令林夏薇、陳展鵬關係出現裂縫！……振邦表示打算移民外國退休，陳展鵬、黃智賢與其組員到振邦的別墅為他舉辦歡送派對。就在眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼……
《逆天奇案》第三十集大結局劇情劇透 (06/11) 別墅內亂槍掃射混戰
一班僱傭兵向別墅開槍掃射，別墅內變得極為混亂……張頴康事後逃跑，不知所蹤。林夏薇突然相約陳展鵬、馮盈盈見面，陳展鵬到達時才發現是張頴康的陷阱！遲來的馮盈盈設法救出二人……、蔣祖曼再次相遇，二人價值觀各有改變，相處更融洽愉快。馮盈盈亦有所改變，決定開展人生新一頁……林夏薇、陳展鵬二人結局又會如何？