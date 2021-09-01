《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透

《金宵大廈1968》（原名《金宵大廈2》）即將在2021下半年以台慶劇地位登場！在早前無綫的業績報告中，預告這齣合拍劇將於「本年度稍後時間緊隨其後交付」，因此盛傳此劇會成為2021年台慶劇作為大熱時裝奇幻電視劇《金宵大廈》的延續篇，主角陳山聰、李施嬅這對「兩世情人」再續前緣。十輯全新奇幻單元故事的名稱及劇中角色已經公布，率先看看這個平衡時空的《金宵大廈1968》迷離體驗⋯⋯

原文刊於： 東方新地