《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透
《金宵大廈1968》（原名《金宵大廈2》）即將在2021下半年以台慶劇地位登場！在早前無綫的業績報告中，預告這齣合拍劇將於「本年度稍後時間緊隨其後交付」，因此盛傳此劇會成為2021年台慶劇作為大熱時裝奇幻電視劇《金宵大廈》的延續篇，主角陳山聰、李施嬅這對「兩世情人」再續前緣。十輯全新奇幻單元故事的名稱及劇中角色已經公布，率先看看這個平衡時空的《金宵大廈1968》迷離體驗⋯⋯
原文刊於： 東方新地
《金宵大廈1968》的編審羅佩清向傳媒透露，今輯故事將玩「平行時空」，續集是關於另一個時空內的「金宵大廈」；上輯登場的保安阿蕭（陳山聰）、Coco姐（李施嬅）、7樓何太（趙希洛）、手機鋪店主膠罐（林子善）、「金宵書店」打雜&老闆（張彥博）及小食店「佳爺美食」東主（黃子雄）等有份參演前作《金宵大廈》的演員於本劇會以新角色登場：
小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不被看好的一對。某天，Maurice在金宵大廈離奇失蹤，被尋回後竟喪失了記憶，從浪漫不覊的情聖變成貼心暖男，性格大變，就像變成另一個人。Ella決定深入金宵大廈，解開他失蹤之謎。
金宵大廈怪事不斷，有闖入虛擬世界拯救隊友的電競隊、販賣悲情的母女、孰真孰假的綁架故事、彗星粒子引發的韓瘋……遇過種種奇人怪事，Maurice和Ella比過往愛得更轟烈，並確信他們是上天安排、命中注定的一對。但原來，Ella愛上的並非真正的Maurice，而是因為金宵大廈而出現的另一個他……
《金宵大廈1968》 10個迷離單元故事
《金宵大廈1968》全輯20集，《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《Oppa》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》：
伍詠薇、蘇皓兒在《雙魚》單元中演母女：