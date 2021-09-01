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《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透

東方新地 - 劇情

《金宵大廈1968》（原名《金宵大廈2》）即將在2021下半年以台慶劇地位登場！在早前無綫的業績報告中，預告這齣合拍劇將於「本年度稍後時間緊隨其後交付」，因此盛傳此劇會成為2021年台慶劇作為大熱時裝奇幻電視劇《金宵大廈》的延續篇，主角陳山聰、李施嬅這對「兩世情人」再續前緣。十輯全新奇幻單元故事的名稱及劇中角色已經公布，率先看看這個平衡時空的《金宵大廈1968》迷離體驗⋯⋯

原文刊於： 東方新地

《金宵大廈1968》（原名《金宵大廈2》）有傳成為台慶劇！最新劇照出爐！

《金宵大廈1968》劇情搶先睇 10個迷離單元故事角色劇透

《金宵大廈1968》 故事大綱：

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《金宵大廈1968》的編審羅佩清向傳媒透露，今輯故事將玩「平行時空」，續集是關於另一個時空內的「金宵大廈」；上輯登場的保安阿蕭（陳山聰）、Coco姐（李施嬅）、7樓何太（趙希洛）、手機鋪店主膠罐（林子善）、「金宵書店」打雜&老闆（張彥博）及小食店「佳爺美食」東主（黃子雄）等有份參演前作《金宵大廈》的演員於本劇會以新角色登場：
《金宵大廈1968》劇情

《金宵大廈1968》劇情陳山聰
上輯陳山聰與 李施嬅有宿世情緣，今次一開始就是若織若離的一對，感情更複雜。

小資女Ella（李施嬅飾）與咖啡師男友Maurice（陳山聰飾）本是不被看好的一對。某天，Maurice在金宵大廈離奇失蹤，被尋回後竟喪失了記憶，從浪漫不覊的情聖變成貼心暖男，性格大變，就像變成另一個人。Ella決定深入金宵大廈，解開他失蹤之謎。

金宵大廈怪事不斷，有闖入虛擬世界拯救隊友的電競隊、販賣悲情的母女、孰真孰假的綁架故事、彗星粒子引發的韓瘋……遇過種種奇人怪事，Maurice和Ella比過往愛得更轟烈，並確信他們是上天安排、命中注定的一對。但原來，Ella愛上的並非真正的Maurice，而是因為金宵大廈而出現的另一個他……

《金宵大廈1968》 10個迷離單元故事

《金宵大廈1968》全輯20集，《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《Oppa》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》：

金宵大廈2單元故事
《金宵大廈2》單元故事名稱已公布。

伍詠薇、蘇皓兒在《雙魚》單元中演母女：

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《金宵大廈1968》新角色名單曝光

胡鴻鈞飾演的裁縫，與連詩雅飾演的「科雲」有感情線。

《金宵II》新卡士曝光 全劇十個單位元連詩雅胡鴻鈞有感情線

上輯飾演「林哥仔」的張彥博今輯亦會回歸：

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《金宵大廈1968》演員陣容
《金宵大廈2》演員陣容包括：陳山聰、李施嬅、趙希洛、胡鴻鈞、張彥博、伍詠薇、鄭子誠、曾展望、蘇皓兒、韋家雄、林子善、黃子雄、樊亦敏、黃婉華、黃建東、謝東閔、趙頌茹、陳國峰、湯洛雯、郭子豪、丁子朗、伍樂怡、連詩雅

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