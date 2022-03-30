金宵大廈2｜劇情。第八單元〈吃播〉（第15－16集）｜丁子朗｜伍樂怡｜阮兒

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金宵大廈2｜單元八劇情劇透：丁子朗遇上大食女主播離奇失蹤事件！想食飯，用外賣app啦！唔知食乜好，可以睇網紅直播介紹美食！但睇睇吓個吃播頻道有啲唔妥，大食女主播突然唔見咗！

【金宵大廈2】單元八：吃播｜丁子朗｜伍樂怡｜阮兒

上輯《金宵大廈》播到大結局，對於劇情仍有不少的謎團！演員陳山聰、張彥博聯同劇集監製、編審來告訴你「官方解答」！究竟背後有什麼沒發現的伏線呢？

《金宵大廈2》 10個迷離單元故事

《金宵大廈2》全輯20集，共有10個單元：

撰文：東方新地圖片來源：TVB.com

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