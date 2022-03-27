金宵大廈2｜劇情。第一單元〈七樓半〉（第1－2集）｜于洋、鄭子誠、曾展望
《金宵大廈2》劇情。第一個單元名叫〈七樓半〉，由三爺孫嘅異度空間講起⋯⋯
阿爺已經死鬼咗，無得見孫仔，但孫仔竟然見到阿爺識行識走，唔通阿爺見唔到孫仔心掛掛死都彈返起咁靈異？（于洋、鄭子誠、曾展望主演）
《金宵大廈2》將會喺4月4日晚上9點半首播，帶你闖入「金宵大廈」
為了幫劇迷提早「止渴」，無綫官方社交網陸續釋出單元海報。包括于洋、鄭子誠、曾展望主演的《七樓半》;伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》;韋家雄、林子善主演的《城寨英雄 GO!》。據知，今季單元題材繼續貼身兼貼地,除了探討扭曲的母愛（似乎呼應第一季探討父愛的《娃娃》）、嶄新而又危險的遊戲世界、還會像第一季般繼續探討香港寸金尺土問題，以及港人如何在如此嚴峻的情況下委曲求全、甚至巔覆三觀的故事。官方海報釋出後,網上反應異常熱烈,網民除了洗版式表示期待,更紛紛留言:「睇到海報已經好期待」、「阿爺個眼神好恐怖」、「真係毛管戙」、「海報好有氛圍,好精緻,有電影感覺」、「不敢晚上睇」、「驚發噩夢」、「伍姑娘都好耐冇拍劇喇喎」,更有網民笑指伍姑娘與蘇皓兒似兩姊妹多過兩母女，又指于洋三人的海報十分「大吉利是」。
《金宵大廈2》不一樣的奇幻空間｜李施嬅｜陳山聰
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