金宵大廈2｜劇情。第四單元〈姐姐〉（第7－8集）｜黃婉華飾工人姐姐
《金宵大廈2》單元四〈姐姐〉
喺香港，有老有嫩嘅家庭都必備一位工人姐姐，叫佢做姐姐，係咪可以當佢係親人？【金宵大廈2】第四個單元：姐姐。金宵大廈呢位姐姐究竟去咗個咩詭異家庭？可唔可以融入家中？
監製葉鎮輝和編審羅佩清率領原班人馬，《金宵大廈2》 講述在平行時空的金宵大廈內發生的故事。陳山聰和李施嬅將會以全新角色登場，串連十個以本地故事為基礎的迷離單元， 帶領觀眾走進不一樣的奇幻空間。
陳山聰ｘ李施嬅 兩世情侶再續前緣
《金宵大廈》的兩位靈魂人物陳山聰和李施嬅將會以全新角色登場，再續前緣，更會一人分飾多角，包括陳山聰飾演咖啡師、攝影師，以及若即若離的一對情侶，關係撲朔迷離，感情更複雜。到底角色間有甚麼糾葛？不同時空的人物有甚麼關連？二人又能否開花結果？
十個取材自現實生活的奇幻故事
劇集以陳山聰和李施嬅的故事為主軸，串連十個以本地故事為基礎的單元故事，《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《OPPA》、《仿客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》，帶領觀眾走進不一樣的金宵大廈、不一樣的奇幻空間。
上輯角色演員回歸 聯手新面孔合演懸疑詭異故事
除了「阿蕭」陳山聰、「Alex」李施嬅，上輯登場的角色演員，如林子善（飾演手機舖店主膠罐）、張彥博（飾演林哥仔）、黃子雄（飾演佳爺）、趙希洛（飾演憶子成狂的何太）等，將會以全新角色與觀眾見面，黑貓「靚寶」亦會再次登場。新加盟的有伍詠薇、胡鴻鈞、丁子朗、湯洛雯、鄭子誠、曾展望、蘇皓兒、郭子豪、趙頌茹、樊亦敏、黃建東等，演出陣容升級！
《金宵大廈2》故事大綱：
Ella（李施嬅飾）與Maurice（陳山聰飾）本是不被看好的一對，Maurice在金宵大廈離奇失蹤，最後雖然被尋回，大難不死卻喪失所有記憶。Ella要解開這個謎，唯有由金宵大廈開始。金宵大廈怪事不斷：誤闖虛擬世界的電競隊、專業賣慘的母女、孰真孰假的綁架故事、長命契約的活死人……遇過種種奇人怪事，Maurice與Ella愛得更轟烈，認定對方為一生所愛。然而，Ella愛上的並非真正的Maurice，而是因為宇宙引力失衡，而出現的另一個他……