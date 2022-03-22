金宵大廈2｜劇情搶先睇：4月4日開播劇透 10個迷離單元故事

《金宵大廈2》劇情劇透：《金宵大廈2》是TVB及優酷聯合拍攝製作的奇幻電視劇，由陳山聰、李施嬅這對「兩世情人」領銜主演，《金宵大廈2》共有 10個迷離單元故事，劇目包括：《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《OPPA》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》。