鐵拳英雄｜大結局終極決戰逐格睇 監製劇透！唐詩詠暴走場面大放送

《鐵拳英雄》2小時大結局在周六晚播出，唐仁街的爭奪戰，將以連場動作戲作個了斷。劇集雪藏了三年，監製文偉鴻來到大結局前夕，亦唔怕劇透大方分享最後兩集的精彩場面，身懷各家武術集大成的吳家樂，以毫無破綻的姿態打足幾場，立即看看每場戰鬥的精彩場面：