陀槍師姐2021｜第16-20集劇情劇透：陳豪向宣萱表白、麥美恩捲入兇殺案
文：東方新地｜圖：《陀槍師姐2021》劇照
《陀槍師姐2021》 第16集劇情 宣萱得知華Dee臥底身分
安娜、檬Sir共度一夜後，各自面對朱迪、展超等人的質問，均矢口否認對對方有感覺。華Dee幾乎被Danny仔的手下撞破與安娜有交情，檬Sir只好再次裝寂寞引開安娜，卻被安娜識穿，安娜終得知華Dee的臥底身分。華Dee表面配合Danny仔，暗裡卻與洪永城合作，要借社團叔父之手剷除Danny仔。安娜處處與檬Sir對立，為了在檬Sir面前逞強，對多年前的珠寶械劫案展開調查，卻與夠鐘Sir於問話時遇襲。夠鐘Sir身陷險境，安娜竟因未能衝破心理陰影，陀槍師姐無法開槍，形勢危急……
第17集 檬Sir向安娜表白
一典勇擒劫匪的片段於網上瘋傳，獲網民大讚，更成為兒子崇拜的英雄。相反，安娜無法開槍成為嘲笑目標，更被翻出多年前開槍醜態的片段，令她羞愧不已。安娜心生辭職念頭，檬Sir激勵安娜重新練槍，令安娜終鼓起勇氣開槍，檬Sir更藉此表明心意。安娜與檬Sir發展感情，但礙於小組成員對檬Sir風評欠佳，二人只能發展地下情。華Dee終有機會跟隨Danny仔參與販毒活動，暗中與威Sir聯繫欲將Danny仔人贜並獲，怎料遭Danny仔發現，更拔槍指向華Dee。
第18集 華Dee發現洪永城不擇手段
華Dee成功拖延時間，讓重案組梁Sir等搗破毒品交易。元鷹叔父們責Danny仔搞私幫生意影響社團，Danny仔卻將罪名推到手下Bobby身上，金爺明知是Danny仔犯錯，故意打華Dee以儆效尤，還將Danny仔的業務分給其他叔父管理，惟不分給洪永城。桑拿店莫名被查，華Dee發現是洪永城故意把事鬧大，有感洪永城不擇手段。威Sir懷疑檬Sir與人交往，遂要求安娜查探檬Sir的女友，並命令拆散關係。安娜與檬Sir調查孤獨死一案有發現，而安娜的好姊妹麥美恩竟牽涉其中……
第19集 千盈驚悉身世秘密
安娜與Judy對麥美恩瞞婚，氣得不願理睬她。另一方面，安娜亦深怕Judy知道她跟檬Sir的戀情而與她絕交。麥美恩為了面子，租來一間豪宅，欺騙好友說是得丈夫家人支持買下的愛巢。可是大話被識穿，亞發覺得麥美恩嫌棄自己搞劇團沒有經濟能力，憤而提出離婚。洪永城對千盈突然冷淡，千盈失落。千盈取得父親留下的遺物，驚悉自己的身世秘密。小喬患有腦退化症的母親方陳彩鳳從院舍走失，尋回後帶她返警署。彩鳳對小喬呼呼喝喝，小喬卻逆來順受。
第20集 檬Sir重遇前妻陳庭欣
安娜向好姊妹坦承與檬Sir的情侶關係，卻碰見檬Sir的前妻陳庭欣，她更親吻檬Sir。姊妹替安娜質問檬Sir與陳庭欣的關係，着安娜警惕。陳庭欣到懸案小組找檬Sir，其迷人的魅力令組員神魂顛倒。陳庭欣專程請求檬Sir助其老闆錢順潮找回失貓，並揭穿了檬Sir與安娜的情侶關係。安娜為失貓案往見錢順潮，發覺錢順潮根本對失貓漠不關心。華Dee證實了Danny仔販毒的金主身分，暗中通知威Sir行動。未幾重案組梁Sir帶隊到來大舉圍捕，Danny仔開槍發難，華Dee被梁Sir舉槍瞄準……
下一集： 華Deep憶起殺父真兇、洪永城父親骸骨被發現