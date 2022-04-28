雙生陌生人｜1至25集劇情/角色簡介：兩個馬德鐘應付煒哥靚湯

無綫劇集《雙生陌生人》即將接檔《金宵大廈2》，由5月2日（星期一）起逢星期一至五晚上9時半在翡翠台播出，監製林志華，由馬德鐘、陳煒、湯洛雯及何廣沛領銜主演的時裝都市奇幻喜劇，並由蔣家旻、姜大衛、賴慰玲、徐榮、郭柏姸及白彪聯合演出。主角馬德鐘將在劇中一人分飾兩角，更要應付三大美女，將會是一部奇幻又搞笑的喜劇！