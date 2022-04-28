雙生陌生人

雙生陌生人｜1至25集劇情/角色簡介：兩個馬德鐘應付煒哥靚湯

劇情
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無綫劇集《雙生陌生人》即將接檔《金宵大廈2》，由5月2日（星期一）起逢星期一至五晚上9時半在翡翠台播出，監製林志華，由馬德鐘、陳煒、湯洛雯及何廣沛領銜主演的時裝都市奇幻喜劇，並由蔣家旻、姜大衛、賴慰玲、徐榮、郭柏姸及白彪聯合演出。主角馬德鐘將在劇中一人分飾兩角，更要應付三大美女，將會是一部奇幻又搞笑的喜劇！

《雙生陌生人》劇情介紹

傳說中，Doppelganger（分身）見到另一個自己，將會引來不幸。但人們的不幸，其實是源自個人的慾望和貪念。

一個「人有相似」的網站，令到兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，一個馬德鐘是人生勝利組的知名律師高收成，另一個是失敗小人物巫祺男。他們擁有各自的生活，卻由十多年前開始，會在某些關鍵的時刻相遇。這類不經意的交集一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！

高收成如今已是律師行老闆，太太陳煒嫻淑優雅。高收成意外地得知失聯多年的舊戀人湯洛雯在網上發帖招人扮演他，以求共處兩周，令他感動不已。

高收成發現跟他長相一模一樣的巫祺男答應應徵。遂趁著太太陳煒去外地公幹時私下收買巫祺男，與他交換身份見湯洛雯，以彌補當年的遺憾。可是，當高收成搬到湯洛雯的農莊、當巫祺男踏入高收成的律師樓那一刻起，一切都不似預期……

《雙生陌生人》花絮：馬德鐘介紹一人演兩角

《雙生陌生人》角色介紹

高收成Albert（馬德鐘飾）

事務律師／律師樓合夥人、利梓楹（陳煒飾）丈夫、蒲亦駿（何廣沛飾）之表哥、俞風（湯洛雯飾）之初戀情人

雙生陌生人
（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

巫祺男（馬德鐘飾）

低慾望文青／電腦維修員、夏織織（賴慰玲飾）的合租室友、利梓楹（陳煒飾）之初戀情人

雙生陌生人
（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

利梓楹Flora（陳煒飾）

事務律師、高收成之妻、巫祺男之初戀情人、與法官田雅知（楊卓娜飾）是好友

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

俞風（湯洛雯飾）

農莊老闆娘、高收成之初戀情人、與古烈治（徐榮飾）有感情線

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

蒲亦駿Otis（何廣沛飾）

師爺、高收成之表弟、鍾情甘嘉苓（蔣家旻飾）、與尚意安（郭柏姸飾）有感情線

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

甘嘉苓Skylar（蔣家旻飾）

事務律師、高收成之下屬兼徒弟，後與其敵對、蒲亦駿之鍾情對象，與其有感情線

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

夏織織（賴慰玲飾）

巫棋男之合租室友

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

古烈治Richie（徐榮飾）

農莊員工、智力障礙人士，智商只有十歲、與俞風（湯洛雯飾）有感情線

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（圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照）

雙生陌生人 兩個馬神應付三大美人煒哥靚湯賴慰玲

新劇《雙生陌生人》2021年4月試造型，兩個男主角都係由馬神馬德鐘飾演。一人分飾兩角對於視帝係無難度，但係最大難度係佢要應該付三個女人仲要係靚女添！馬神就好擔心唔知點揀呀！仲有何廣沛同蔣家旻有姊弟戀，但佢又要同郭柏妍有感情，何廣沛真係好有豔福！

常見問題

《雙生陌生人》馬德鐘為何要一人分飾兩角？

《雙生陌生人》劇情講述馬德鐘需要一人分飾兩角應付陳煒、湯洛雯及賴慰玲⋯⋯即睇劇情劇透

《雙生陌生人》兩女主角有什麼淵源？

《雙生陌生人》劇情講述陳煒、湯洛雯的初戀情人都不是同一人⋯⋯即睇劇情劇透

圖片來源：TVB提供《雙生陌生人》劇照資料或影片來源：TVB (official) YouTube

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