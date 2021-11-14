《雙生陌生人》1至25集劇情劇透｜馬德鐘一人分飾兩角｜無綫劇集2022
《雙生陌生人》是無綫2022新劇巡禮推介劇集，由兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！
文：東方新地
《雙生陌生人》賣點：兩個馬神應付三大美人：煒哥、靚湯、賴慰玲
《雙生陌生人》劇情：
傳說中，Doppelganger（分身）見到另一個自己，將會引來不幸。但人們的不幸，其實是源自個人的慾望和貪念。
一個「人有相似」的網站，令到兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，他們一個是人生勝利組的知名律師高收成，另一個是失敗小人物巫祺男。他們擁有各自的生活，卻由十多年前開始，會在某些關鍵的時刻相遇。這類不經意的交集一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！成如今已是律師行老闆，太太利梓楹嫻淑優雅。成意外地得知失聯多年的舊戀人俞風在網上發帖招人扮演他，以求共處兩周，令他感動不已。成發現跟他長相一模一樣的巫祺男答應應徵。遂趁著楹去外地公幹時私下收買男，與他交換身份見風，以彌補當年的遺憾。可是，當成搬到風的農莊、當男踏入成的律師樓那一刻起，一切都不似預期……
雙生陌生人 兩個馬神應付三大美人煒哥靚湯賴慰玲
新劇《雙生陌生人》2021年4月試造型，兩個男主角都係由馬神馬德鐘飾演。一人分飾兩角對於視帝係無難度，但係最大難度係佢要應該付三個女人仲要係靚女添！馬神就好擔心唔知點揀呀！仲有何廣沛同蔣家旻有姊弟戀，但佢又要同郭柏妍有感情，何廣沛真係好有豔福！
https://www.youtube.com/watch?v=1E-FVe8sc9c