飛虎3壯志英雄｜1-30集劇情/主題曲 忠奸角色感情線複雜 前女角得蔡潔留低
《飛虎3壯志英雄》劇情介紹
講述一單化學武器交易，引來恐怖組織瓦干布的覬覦，香港面臨有史以來最大的安全危機！正值休假的飛虎隊員張嘉軒(黃宗澤飾)、高子樂(吳卓羲飾)、余曉欣(蔡思貝飾)被牽連其中，與O記警探何家寶(陳瀅飾)一起被困現場。飛虎隊總指揮范少鋒(陳豪飾)臨危受命，在支援組組長張偉樺(張兆輝飾)的協助下，率飛虎隊與恐怖分子鬥智鬥勇。前飛虎隊成員展博文(馬德鐘飾) 受命擔任新總指揮，並挑選飛虎及警隊各部門精英，組織特別小組S Team。S Team 與國際刑警許俊飛(苗僑偉飾）一同聯手，極力阻止生化武器病毒在香港蔓延……
- 《飛虎3壯志英雄》無綫電視翡翠台首播： 2月21日－2022年4月1日
新故事三哥更多動作戲 吳卓羲有「愛情動作戲」
開鏡儀式上人強馬壯，除了主要演員、劇組工作人員等等，近百人擠得水洩不通，難得熱鬧！三哥與吳卓義、黃宗澤接受訪問時，率先劇透，三哥話新一輯角色同以往嘅《飛虎之雷霆極戰》完全唔同，佢本人仲唔係飛虎隊員！而吳卓羲就笑謂：「會有愛情動作場面喎，咁有啲追女仔又有啲打戲，咪愛情動作囉！」三子仲話因應疫情而且要炎夏開新戲，體力應付之大難以想像，所以近六個月以來，三子都一直有操體力，未有鬆懈，以應付大量動作場面。
安仔劇透角色亦正亦邪
除了鐵腳三哥吳卓羲和黃宗澤，輝哥張兆輝強勢回歸《飛虎》，今次飾演飛虎隊警司，為馬德鐘上司，上輯他參與的角色比較嚴厲，今次人緣極好，是「順德人」，且劇中為陳敏之丈夫。而馬德鐘為吳卓羲、蔡思貝上司，打戲連連，郭晉安今次演微生物學系、生化武器研究專家，亦是富家子弟，為姚子羚兄長，他研究出一隻超級細菌及解藥，大家為爭這「生化武器」而起鬥爭，至少角色屬忠或奸，安仔笑言暫時他都覺得比較模糊，可算是亦正亦邪。
女角大逆轉 前女角得蔡潔有得留低
《飛虎之雷霆極戰》女角臉孔新鮮，有張曦雯、蔡潔、余香凝及蒙嘉慧等，雖然上輯張曦雯和黃宗澤的感情線未有明確結局，但今輯張曦雯跟其他女角都消失，加入新血陳瀅、蔡思貝、朱晨麗等，而舊女角只有蔡潔留得低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。
早前憑《飛虎之雷霆極戰》「毛逸敏」一角而人氣急升的蔡潔，在2014年的電影處女作《香港仔》中，已大膽全裸肉搏曾志偉，之後在《殺破狼·貪狼》中，她又飾演被盧惠光虐待的妓女，毫不錫身，她直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」
蔡潔《香港仔》全裸肉搏曾志偉 演技備受讚賞
蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」
按此看：蔡潔清純專訪靚相圖集 – 《飛虎之雷霆極戰》四眼妹蔡潔起底
《飛虎3之壯志英雄》主題曲 –《兩個你》
《兩個你》
作曲：G.E.M.鄧紫棋
作詞：G.E.M.鄧紫棋
常見問題
《飛虎3壯志英雄》的播放日期？
《飛虎3壯志英雄》全劇30集，安排於無綫電視翡翠台農曆新年後這個時間首播：詳情按此收看
《飛虎3壯志英雄》傅嘉莉的演出因何被打格？
《飛虎3壯志英雄》劇集出街時的版本雖然尺度與平常差不多，但在短片平台就忽然見到疑似「限奶令」，其中傅嘉莉的角色就被「捽」走性感身材⋯⋯按此收看
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