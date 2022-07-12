I SWIM｜1-10集劇情/角色：Edan與Jeffrey互爭女、吳海昕做男校班主任
I SWIM｜1-5集劇情劇透：Edan領隊與飛魚Stanley水運會一決高下
劇集講述五位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖（魏浚笙飾）轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮（呂爵安飾）、大秋（歐鎮灝飾）、班長（吳啟洋飾）及阿帆（王智騫飾）組成的游泳接力隊。Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠（袁澧林 飾）。
《I SWIM》劇情簡介
此劇根據馮志強導演原創小說《I SWIM》改編，講述兩個青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，一直伸延到他們的人生賽道。劇情圍繞啟賢中學的游泳隊，啟賢中學創校於1990年，為區內一所傳統的男子學校。該校本設有四社。
《I SWIM》角色介紹
Miss翁－翁學千 （吳海昕飾）
C班班主任，負責帶游泳隊出戰。
榮仔－李馬榮（[email protected]呂爵安飾）
屬社：博社，C班游泳隊隊長
從三歲開始習泳，蝶、仰、蛙、捷無一不精，中四時加入了學校的游泳隊。
余仔－余浪沖（Jeffrey魏浚笙飾）
屬社：博社，C班游泳隊，轉學生
天才泳手，中四時加入了學校的游泳隊。
王亞樂（[email protected]邱士縉飾）
屬社：愛社，A班接力隊隊長
校內明星泳手，運動巨人，田徑，足球，排球獎牌常客，中四時加入了學校的游泳隊。
羅力森（[email protected]王智德飾）
A班游泳隊主將，比余浪沖，李馬榮，班長及阿帆低一級
班長－簡雲長（[email protected]吳啟洋飾）
屬社：博社，C班游泳隊
和余浪沖（Jeffery魏浚笙飾）自幼稚園相識，亦是他的老朋友。
九全(大秋)－何大秋（[email protected]歐鎮灝飾）
屬社：博社，C班游泳隊
楊仕福（[email protected]葉振弘飾）
黃亞樂（Stanley飾）的小弟
阿帆－程子帆（王智騫Martin飾）
C班游泳隊成員
游泳風格穩妥如其名，人肉資料庫，由課本內容到日常冷知識都瞭如指掌。李馬榮、余浪沖、何大秋、簡雲長之好友。
施俊（Locker林家熙飾）
冠中書院學生
狂熱份子，施詠的哥哥
施詠（袁澧林飾）
冠中書院學生
余浪沖（Jeffery飾）的女神
神秘泳手－章浩（Ansonbean陳毅燊飾）
《I SWIM》呂爵安Edan擔正男一女主角成謎
ViuTV新劇《I SWIM》由呂爵安Edan擔正男一，女主角開拍初期仍然成謎，上年8月正式投入拍攝《I SWIM》的Edan因為與從未合作過的文青女神在社交網的留言對話，令《I SWIM》女主角曝光，據知Edan在劇中與顏值擔當的魏浚笙Jeffrey是一對好兄弟，呢位文青女神將會周旋兩男之間，獨享齊人之福﹗
呂爵安Edan憑《大叔的愛》田田一角大受歡迎，演技、喜感都備受讚賞，ViuTV食住個勢開拍游水劇《I SWIM》，並再次由Edan擔當男主角，早前Edan為新劇頻頻操肌及操水，Mirror成員邱士縉（Stanley）及王智德（Alton）亦有份參與，將在新劇齊齊騷肌﹗
男神Jeffrey魏浚笙擔當男二 與Edan爭女
《I SWIM》除了Edan外，孭重飛還有23歲的新晉男神魏浚笙（Jeffrey），早前Jeffrey說漏了嘴指將參與一套青春劇，但卻不能透露詳情，為新劇要加入特訓及操肌﹗
隨住 《I SWIM》近日正式開機，其餘角色亦陸續曝光，雖然Jeffrey未肯透露是否拍攝 《I SWIM》，但他近日的開工時間及日數與Edan相同，而且更曾在IG即時動態po了二人收工照，更有神通廣大的粉絲以Edan及Jeffrey名義為電影劇組送上飲料，已收到風二人一起拍攝 《I SWIM》。
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吳海昕擔當女主角 開拍初期已洩密
《I SWIM》男角已曝光，去年開拍初期外界對誰是女主角都相當好奇，各演員為保密詳情一直未有把開工情況曝光，卻百密一疏在演員間留言洩密﹗拍攝《二月廿九》而為人熟悉、有文青女神之稱吳海昕出po透露自己遇到好角色，又再指自己首天拍攝完成，並配上西環泳棚照片，而與她從無合作過的Edan留言，吳海昕即回覆Edan「早點睡，榮仔」，正是Edan在 《I SWIM》角色叫「李馬榮」。
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《I SWIM》猛料導演馮志強
吳海昕與《I SWIM》導演馮志強，曾在電影《失衡兇間：唐樓》合作，馮導早前亦在社交網公布 《I SWIM》正式開拍﹗而吳海昕在新劇中飾演男校班主任，將帶領Edan及Jeffrey游泳隊伍出賽，相信必定同一大班男孩擦出好多火花﹗
導演馮志強曾編劇作品包括有電視劇《創世紀》、電影《少林足球》、《每當變幻時》、《天生一對》、《文雀》、《長江七號》、《報應》、《西遊·降魔篇》和《美人魚》等。首部導演電影《懸紅》獲提名香港電影金像獎最佳新導演，其後的《大樂師·為愛配樂》更獲最佳男主角、男配角等四大獎項的提名，並在日本《福岡國際電影節》奪得最高榮譽的觀眾大賞。
呂爵安Edan操水落實擔正游水劇《I SWIM》
《大叔的愛》熱潮持續，呂爵安（Edan）人氣急升，ViuTV乘勝狙擊籌備拍攝游水劇《I SWIM》，Edan次擔正，但在未經官方證實下，Edan正秘密準備中，更被教練誤爆為擔正《I SWIM》操水。而Edan再次擔正男一消息傳開後，鄒凱光留言暗寸Viu變成Mirror台，揶揄Mirror﹗
呂爵安IG followers超越姜濤
呂爵安IG追蹤人數急升至38.4萬，已超越MIRROR人氣王姜濤的36.6萬followers﹗港版《大叔的愛》成功搶收視，今周起播出日版，港版《大叔》主要演員包括Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、黃德斌、Stanley邱士縉、簡慕華等一連四日在電視機前陪大家一起收看日版《大叔的愛》，《大叔》熱潮再升溫﹗ViuTV為吸納年輕觀眾，繼去年以排球為題材的原創劇《男排女將》後，趁近來掀起的追劇潮，食住個勢開拍以游水為主題新劇《I SWIM》。
MIRROR兩大隻仔參與新劇《I SWIM》
Edan以外，Mirror兩位成員Stanley及Alton都有份參與，在劇中齊齊騷肌﹗有傳演員還有《全民造星3》Ansonbean（陳毅燊）、男子組合P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）及George（歐鎮灝）。
常見問題
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