I SWIM｜1-10集劇情/角色：Edan與Jeffrey互爭女、吳海昕做男校班主任

萬眾期待嘅ViuTV新劇《I SWIM》終於宣布於7月11日晚開播！由香港MakerVille及天映製作有限公司製作的運動偶像電視劇，由馮志強執導，呂爵安Edan、魏浚笙Jeffrey、文青女神吳海昕及袁澧林領銜主演，邱士縉Stanley、楊偉倫、吳啟洋Phoebus、歐鎮灝Geoge、王智騫、王智德Alton、葉振弘Marco及黃奕晨主演，並由陳毅燊、林家熙Locker、肥仔梁業、朱鑑然及羅永昌特別演出。