【隨時候命】佘詩曼失蹤後突然提分手 鄭伊健心碎四處尋找重逢卻變沉默寡言

情感風波與職場挑戰並行

在最新一集的《隨時候命》中，觀眾見證了一段感情的起伏。Ben的前妻文苪因工作到GFS拍攝紀錄片，而Carrie（由佘詩曼飾演）的失蹤則成為了劇集的焦點。Carrie失蹤後，可愛立刻聯繫Matt（由鄭伊健飾演）尋求幫助。Matt四處尋找Carrie，最終接到她的來電。「二人重遇，原來Carrie現在只能記起Matt的電話號碼」，這一發現令人震驚。然而，Carrie趁機提出分手，讓Matt感到非常氣餒。

分手後的Carrie變得更加開朗，而Matt則變得沉默寡言。在GFS的面試中，Matt將自己的感情問題帶入面試題目，考驗Sandra（由鍾嘉欣飾演）。Sandra雖然得體地回答了這個「離題」的問題，但她認為Matt在刁難她，對他的不滿加深。此外，Ben（由林保怡飾演）因前妻文苪的到來而取消了與Nikki（由楊思琦飾演）的約會，引發了Nikki的嫉妒。

訓練與突發事件增添劇情張力

Sandra、Derek（由司徒瑞祈飾演）和其他成員開始接受單對單的訓練，Sandra得知教官不是Matt而感到鬆一口氣。在接受文苪的訪問時，Sandra無意間暗示Matt有性別歧視，這讓Matt感到困惑。與此同時，GFS接到大型山火的報告，原來在大嶼山舉行的藥善行山活動中發生了山火，導致大批參加者被困火場，為劇集增添了更多緊張和刺激的元素。