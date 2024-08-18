《愛回家之開心速遞》CandyCandy遭惡劣對待 決心反擊卻發現對方已辭職移民

眾人鼓勵Candy勇敢反擊

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，CandyCandy（葉蒨文飾演）在片場遇到了一場意料之外的挑戰。當她在化妝時被PA小朱惡劣對待，Candy感到非常委屈。「這一事件讓Candy意識到，她過去其實曾多次遭遇類似的無理對待，但一直未能察覺。」這次的經歷促使她開始反思自己的行為和態度。

在與瑞素（古佩玲飾演）和其他角色的交流中，Candy被指出可能因為過於寬容，讓那些無理的人得寸進尺。「眾人的支持與鼓勵瑞素和路小小（羅毓儀飾演）等人都鼓勵Candy要勇敢面對，並教導她如何反擊。」過去的Candy可能選擇默默忍受，但這次她決定不再是那個柔弱的形象，而是要堅決反擊。

意外發現對方已辭職移民

當Candy下定決心要向小朱反擊時，卻發現對方已經辭職並移民，未能如願以對。「即便如此，Candy的心態已經發生了改變。她明白到，即使不能在這次事件中反擊，她仍可在未來面對類似情形時，勇敢站出來。」Candy向自己承諾，不再讓自己成為被欺負的對象。她學會了即使面對挑戰，也不應該輕易動怒，以免惹來更大的麻煩。