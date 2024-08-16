《愛回家之開心速遞》驚悚一夜！凶宅之謎與鬼門關逃生傳說

在最新一集《愛回家之開心速遞》，壯和他的朋友們展開了一段驚心動魄的冒險。一行人原本計劃前往度假屋享受一段輕鬆時光，卻意外捲入一連串超自然事件中。他們的旅程從一開始就不太對勁，乘坐的小巴似乎藏有不可告人的祕密，令他們驚恐逃離。