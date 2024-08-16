《愛回家之開心速遞》驚悚一夜！凶宅之謎與鬼門關逃生傳說
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在最新一集《愛回家之開心速遞》，壯和他的朋友們展開了一段驚心動魄的冒險。一行人原本計劃前往度假屋享受一段輕鬆時光，卻意外捲入一連串超自然事件中。他們的旅程從一開始就不太對勁，乘坐的小巴似乎藏有不可告人的祕密，令他們驚恐逃離。
神祕傳說與迷路恐懼
在前往度假屋的路上，他們經過一片樹林，偶然發現了一隻受傷的兔子。這時，Fanny提到了一個關於動物仙子報恩的神祕傳說。「……」隨後，眾人不幸迷路，Mike擔憂他們可能誤入了鬼門關，他提到了一個關於一家人如何成功逃離鬼門關的驚悚故事。「……」
凶宅內驚悚發現
終於抵達度假屋的他們，發現屋內藏有許多「可怕」的祕密。為了打發時間，他們決定打通宵麻將直到天亮。然而，隨著夜深人靜，他們逐漸揭開了屋內的恐怖真相。他們找到了一些憑證，證實自己不幸身處一個曾發生慘烈命案的凶宅，而這起命案正是因為打麻將而起……
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圖片來源：TVB