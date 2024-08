洪永城梁諾妍幸福四口之家爆料！五個月大Beryl笑容治癒 網民熱議士多啤梨痣

網民熱議Beryl萌照與士多啤梨痣

36歲的梁諾妍(Inez)與40歲的洪永城(Tony)一直被視為圈中的模範夫妻。今年3月,他們迎來了小女兒Beryl,從此家庭更添幸福。Beryl現已五個月大,Inez經常在社交媒體上分享家庭的快樂時光,並透露了女兒的可愛性格:「笑佛仔阿妹報到,仲有3日就5個月啦!暫時留意到阿妹性格係好直率好直接,唔係0 就100,開心時就特別開心,唔開心就大爆喊到成幢樓都聽到,一發不可收拾😂😂😂不過大部分時間阿妹都係笑呵呵個笑容特別治癒呢!附上最後一張洪永城蠱惑樣。」

Inez分享了多張Beryl的萌照,每一張都展示了她的治癒笑容,迅速俘虜了大量網民的心。網民紛紛留言讚美:「笑佛」、「好可愛啊!洪啤啤」、「每次見真係超得意,真係好想攬住錫」、「一屋三個洪永城」、「笑容好似你阿」、「終於搵到嘞。。。最尾果張似媽咪。。。」等。圈中好友楊蒨堯、黃翠如等人也都大讚BB好得意。而剛剛榮升做媽咪,誕下囡囡Camila的連詩雅就表示非常期待兩位小朋友見面:「Can’t wait for Beryl and Camila to meet」。此外,不少網民仍然關注Beryl右眼下的士多啤梨痣(血管瘤),紛紛詢問:「請問妹妹眼角下麵係胎記定係損咗啊?」、「面仔做乜損咗嘅」。Inez早在6月就對此作出解釋,指出Beryl眼下的紅點是士多啤梨痣,並需要定時用藥水敷治。