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洪永城梁諾妍幸福四口之家爆料！五個月大Beryl笑容治癒 網民熱議士多啤梨痣

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36歲的梁諾妍（Inez）與40歲的洪永城（Tony）一直被視為圈中的模範夫妻。今年3月，他們迎來了小女兒Beryl，從此家庭更添幸福。Beryl現已五個月大，Inez經常在社交媒體上分享家庭的快樂時光，並透露了女兒的可愛性格：「笑佛仔阿妹報到，仲有3日就5個月啦！暫時留意到阿妹性格係好直率好直接，唔係0 就100，開心時就特別開心，唔開心就大爆喊到成幢樓都聽到，一發不可收拾😂😂😂不過大部分時間阿妹都係笑呵呵個笑容特別治癒呢！附上最後一張洪永城蠱惑樣。」

網民熱議Beryl萌照與士多啤梨痣

Inez分享了多張Beryl的萌照，每一張都展示了她的治癒笑容，迅速俘虜了大量網民的心。網民紛紛留言讚美：「笑佛」、「好可愛啊！洪啤啤」、「每次見真係超得意，真係好想攬住錫」、「一屋三個洪永城」、「笑容好似你阿」、「終於搵到嘞。。。最尾果張似媽咪。。。」等。圈中好友楊蒨堯、黃翠如等人也都大讚BB好得意。而剛剛榮升做媽咪，誕下囡囡Camila的連詩雅就表示非常期待兩位小朋友見面：「Can’t wait for Beryl and Camila to meet」。此外，不少網民仍然關注Beryl右眼下的士多啤梨痣（血管瘤），紛紛詢問：「請問妹妹眼角下麵係胎記定係損咗啊？」、「面仔做乜損咗嘅」。Inez早在6月就對此作出解釋，指出Beryl眼下的紅點是士多啤梨痣，並需要定時用藥水敷治。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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