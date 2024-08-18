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《鄰住買特約：大師兄中秋感謝祭》今晚熱鬧登場！曾志偉驚喜現身經典遊戲引爆全場

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今晚8點半，翡翠台將播出一場特別的節目《鄰住買特約：大師兄中秋感謝祭》。節目由「大師兄」錢嘉樂主持，他接替了「獎門人」曾志偉的位置，並與一眾資深主持人如阮兆祥、麥美恩、林秀怡和林正峰一同帶領節目。嘉賓方面，來自《中年好聲音》的成員包括周吉佩（吉吉）、羅啟豪等將會出現，他們將與另一組嘉賓展開激烈的對戰。

中秋特別環節：外籍「后羿／嫦娥」驚喜演出

為了迎合中秋節的氣氛，節目組特別邀請了兩位外籍人士扮演「將軍澳后羿／嫦娥」，帶來一段特別的歌唱表演。雖然他們的演出讓觀眾哭笑不得，但古淖文憑藉其出色的聽力，成功猜中五首歌曲，為「中2生」團隊贏得了驕人的成績。

節目亮點：經典遊戲帶來新趣味

節目中的經典遊戲「開心無敵估歌仔」和「開心無敵排排坐」均帶來了新的玩法。特別是「開心無敵排排坐」，這次的懲罰食物由辣辣壽司變為辣辣兔兔（兔形狀的壽桃包），讓輸掉的「中1生」團隊成員不得不品嚐這獨特的美食。儘管他們面對挑戰，但依然堅持表示辣辣兔兔非常美味。

曾志偉驚喜現身，節目氣氛達到高潮

節目的高潮部分在於「開心無敵開口中」遊戲，「獎門人」曾志偉突然驚喜現身，令現場氣氛瞬間升溫。「開口中」遊戲中，需要接受懲罰的古淖文因過於注重外表，試圖避免被擲中臉部。不過，最終還是被曾志偉親自執行懲罰，令他無奈接受了這一判決。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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