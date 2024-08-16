灣仔百年老店齋鹵味傳奇不滅 彭老先生堅持用最天然米醋維持古早味

百年食譜見證齋菜歷史

位於灣仔的齋舖，自1905年創立至今已有119年歷史，被譽為「香港第一齋」。這家店以其超過百年的「齋鹵味」聞名，深受食客喜愛。「香港齋鹵味係得我哋賣先，由開舖到而家已經有，呢個已經過百年歷史。」彭老先生說。他們的齋鹵味包括多種食材，如酸齋、咖哩齋、豉味齋、齋鮑魚、齋鴨腎和齋叉燒等。彭老先生非常注重食物品質，「落麵筋先汆水去油，醋較好咗，我哋係用米醋，係用釀完酒嘅米糟再做醋，所以叫『酒後醋』，係最天然嘅醋，口感會好好多，無咁酸。就算米醋都要分等級，但我要求供應商畀最好嘅我，貴少少唔係問題，所以我哋直到而家都係用香港地道出產嘅米醋。」

彭老先生提到，齋菜曾是富裕人家的專利。「香港齋滷味係我哋賣先，呢本書仔有記錄寫住『齋餅鹵味』。呢本食譜係用嚟派給富裕人家，當年只有富裕人家纔可食齋，因為當時人工每個月只有十蚊八蚊，每個月寧願買肉食，都唔會食齋。」他們的店曾經歷多次搬遷，「明年2025就係我哋120年歷史，第一間店喺堅道，開業幾年後，因為樓宇要清拆，就無再做。之後搬去灣仔一幢4層大廈，到70年代再遇清拆，於是搬到而家呢個位置。」

維持傳統味道挑戰

為了保持傳統風味，舖頭推出了翡翠法輪卷等特色菜。「想齋好味通常用薑來起鑊，會更加香，會將鑊熱度較高，令佢更加香，盡量保持到鑊氣效果。」芋頭魚也是齋菜中的熱門選擇，「先把芋頭蒸熟搓爛，放入魚模壓成形後再炸。」彭小姐表示，傳承這些傳統食譜並不容易，「要傳承唔容易，有啲原材料好以麵筋咁，有時都比較難揾，例如有間我哋幫襯咗好多年，可能佢亦都係呢個問題，無人承繼或承接，啲品質都差咗，我哋又會轉。過程好難，因為要揾好嘅品質，有時都擔心保持唔到水準。」她希望能夠繼續維持這份傳統，「做下做下，就一路做，我都希望堅持到，有生之年都會繼續做。一切變化都未知，我都係佛教徒，我之後都覺得無所謂，邊個傳承。希望有人接手落去，再邁進落去，希望第二個一百年。」彭老先生也表示支持，「或者畀有興趣嘅人做，我哋總能維持落去，我哋有個聲譽，總會有人願意做！」彭小姐續指，「等於外國一啲好出名嘅品牌，過百年歷史，人地外國都可以維持咁耐，佢哋都未必係一個家族維持，可能都會賣咗畀人，但起碼都會將佢發揚光大。」