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《隨時候命》第六集火爆情節：山火危機偷渡客搜救Matt與Carrie情感重啟

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在最新一集的《隨時候命》中，觀眾目睹了一場驚心動魄的山火救援行動。Carrie在醫院焦急等待消息，而Matt則在大帽山指揮救援行動。山火迅速升級至四級，情況危急。

直升機出動 救火救人雙管齊下

GFS迅速反應，派出四部直升機應對這場災難。其中兩部專門負責撲滅山火，另外兩部則負責救援被困的行山人士。由於地形的限制，救援行動充滿挑戰。

新人與老將 各展所長

在GFS總部，新進見習生Sandra與其他同事被迫留守。幸好，經驗豐富的Kelvin也在總部，他的存在讓新人們在這場混亂中不至於迷失方向。

危機中意外發現

在救援過程中，Matt不幸受傷，這讓Carrie更加擔心。而在尋找傷者的過程中，Carrie意外發現了一名偷渡客混入傷者之中。進一步調查後，發現還有另一名偷渡客藏匿在山上，這讓救援行動更加複雜。

夜幕下搜救行動

在夜色中，Ben和Matt帶領隊伍進行搜救。經過一番努力，他們終於成功將偷渡客安全救出。這場行動不僅考驗了隊伍的實力，也加深了他們之間的信任和團結。

情感新起點

救援行動結束後，Matt前往醫院探望Carrie。兩人在經歷了這次生死考驗後，決定重新開始他們的關係，從朋友做起。

工作與情感糾葛

與此同時，文苪和Ben因工作而接觸頻繁，這讓Nikki感到不悅。文苪不顧身體狀況與Jacky外出，最終病倒，Ben整夜照顧她，這讓Nikki對他們的關係產生了懷疑。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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