【流行都市】Leslie陳國賓教你做茶漬魚 椰菜花版健康食譜大公開

簡單步驟做出美味茶漬魚

在最新一集的《流行都市》，Leslie陳國賓帶來了一道特別的日式料理—茶漬魚。這道料理的湯底主要是由昆布和魚乾煮成，「茶漬魚」之名來自於使用茶包浸泡的獨特做法。茶包可以選擇綠茶或玄米茶，讓人可以根據個人口味進行調整。

首先，將昆布放入水中加熱至微滾，隔去昆布後加入魚仔和木魚碎煮五分鐘。待涼後，將湯汁隔去並加入生抽調味，再放入茶包泡五分鐘製成茶湯汁。接著，將椰菜花和甘筍放在盤子上，隔水蒸八分鐘，再加入秋葵蒸兩分鐘，放在湯碗底部備用。

海鮮與蔬菜完美搭配

接下來，將帆立貝和三文魚煎至金黃色，鋪在蒸好的蔬菜上，然後淋上之前準備的茶湯汁。最後，撒上櫻花蝦和紫菜碎作為裝飾，一道美味又健康的茶漬魚就完成了。這道菜不僅味道清新，還含有豐富的電解質，是一道非常適合健康飲食的選擇。

食材與調味料一覽

茶漬魚的主要食材包括三文魚、帆立貝、昆布、木魚碎、沙甸魚仔或公魚乾、椰菜花、甘筍粒、秋葵、櫻花蝦和紫菜碎。調味料則是茶包、生抽、鹽和清水。這些食材和調味料的組合不僅營養豐富，也讓這道菜的味道層次豐富，值得一試。