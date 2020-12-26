吉岡里帆新寫真集奪銷量榜No.1 減肥現誘人身材見成果

自上位後就收起性感身材的女星吉岡里帆，曾揚言討厭拍寫真，為挽回近年不斷下跌的人氣，11月推出第二本寫真集《里帆採取by Asami Kiyokawa 》中，再度大Sell健康性感美，以拍攝性感水著寫真來維持曝光率，結果這本寫真甫上架，立即登上大型網購平台寫真集銷售榜No.1！

原文刊於：東方新地 圖：吉岡里帆、集英社