吉岡里帆新寫真集奪銷量榜No.1 減肥現誘人身材見成果
原文刊於：東方新地 圖：吉岡里帆、集英社
吉岡里帆寫真玩藝術概念
曾揚言討厭拍寫真的吉岡里帆，自成名後便專注於戲劇發展，少有再影性感相，但隨著近年她人氣回落，主演的《你已藏在我心底》、《健康而有文化的最低限度生活》等劇集收視都相繼仆直，去年演出劇集《時效警察》系列時演技更備受批評，因此吉岡里帆宣布推出第二本寫真集《里帆採取 by Asami Kiyokawa 》，希望能挽回人氣。
這本寫真集由日本著名女藝術家Asami Kiyokawa（清川あさみ）所製作，並搵來知名攝影師熊谷貫及三瓶康友操刀拍攝，「採取」出吉岡里帆在「時尚」、「舞 台」、「本質」和「水」四種概念下的各種女性魅力。
現年27歲的吉岡里帆自2013年入行，雖然一直以做演員為目標，但屢次試鏡都失敗，只能以拍攝性感水著寫真來維持曝光率⋯⋯
直到2016年她參演晨間劇《阿淺來了》，飾演女主角女兒的摯友田村宜，憑著搞笑演技，開始為觀眾所認識，翌年演出劇集《四重奏》「有朱」一角，更令她一連獲得「CONFiDENCE日劇大獎」的最佳新人獎及「日劇學院賞」的最佳女配角獎，成功上位。
回顧2017年高峰期的吉岡里帆
吉岡里帆於1993年1月15日出生京都的太秦，本地為日本著名時代劇和電影的拍攝地，且吉岡的父母親也是從事與影像製作有關的職業，能說是從小就在電影、戲劇、日本舞蹈、落語等各式各樣的藝術文化中成長，而吉岡漸漸對表演有了濃厚的興趣。雖然升大學時是以書法家為目標，考入京都橘大學的文學科書道課程，但內心還是無法斷念對演戲的喜歡，剛好因為朋友的邀請，讓她站在小劇場的舞台上，以飾演唐十郎的作品《吸血姬》中的主人公為契機，進入學生戲劇的世界。
之後吉岡里帆參加了由學生為主體的電影拍攝，發現不管是電視劇還是電影都是以東京作為主題，萌生了「果然不去東京不行啊…。」的想法，於是前往東京的演員養成所學習，也因為這樣開始度過京都與東京往返的生活，而這些費用也是吉岡自己一次打四份工作籌來的，這樣的日子持續了五年，直到大學畢業才結束。