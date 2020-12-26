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吉岡里帆新寫真集奪銷量榜No.1 減肥現誘人身材見成果

東方新地

自上位後就收起性感身材的女星吉岡里帆，曾揚言討厭拍寫真，為挽回近年不斷下跌的人氣，11月推出第二本寫真集《里帆採取by Asami Kiyokawa 》中，再度大Sell健康性感美，以拍攝性感水著寫真來維持曝光率，結果這本寫真甫上架，立即登上大型網購平台寫真集銷售榜No.1！

原文刊於：東方新地 圖：吉岡里帆、集英社

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吉岡里帆寫真玩藝術概念

曾揚言討厭拍寫真的吉岡里帆，自成名後便專注於戲劇發展，少有再影性感相，但隨著近年她人氣回落，主演的《你已藏在我心底》、《健康而有文化的最低限度生活》等劇集收視都相繼仆直，去年演出劇集《時效警察》系列時演技更備受批評，因此吉岡里帆宣布推出第二本寫真集《里帆採取 by Asami Kiyokawa 》，希望能挽回人氣。

自爆紅之後就「封奶」的吉岡里帆，近日睽違兩年再度推出寫真書！
自爆紅之後就「封奶」的吉岡里帆，近日睽違兩年再度推出寫真書！
《里帆採取》由知名女藝術家清川あさみ操刀，以水、時裝、本質作為主題。
《里帆採取》由知名女藝術家清川あさみ操刀，以水、時裝、本質作為主題。
吉岡里帆化身花精靈解放上圍，終於再派福利！
吉岡里帆化身花精靈解放上圍，終於再派福利！
難得再著上三點式泳裝示人的吉岡里帆，在溪邊開心戲水，展現出健康性感美。
難得再著上三點式泳裝示人的吉岡里帆，在溪邊開心戲水，展現出健康性感美。
現年27歲的吉岡里帆出生於京都，由於父母從事與影像製作有關的職業，令她從小就對演戲產生濃厚興趣。
現年27歲的吉岡里帆出生於京都，由於父母從事與影像製作有關的職業，令她從小就對演戲產生濃厚興趣。

這本寫真集由日本著名女藝術家Asami Kiyokawa（清川あさみ）所製作，並搵來知名攝影師熊谷貫及三瓶康友操刀拍攝，「採取」出吉岡里帆在「時尚」、「舞 台」、「本質」和「水」四種概念下的各種女性魅力。

吉岡里帆表示今次寫真集由最好的團隊以最好的形式來進行拍攝，將會展現出她前所未有的一面。
吉岡里帆表示今次寫真集由最好的團隊以最好的形式來進行拍攝，將會展現出她前所未有的一面。
吉岡里帆對上一次推出寫真集，是在2018年7月發行的《so long》。
吉岡里帆對上一次推出寫真集，是在2018年7月發行的《so long》。

現年27歲的吉岡里帆自2013年入行，雖然一直以做演員為目標，但屢次試鏡都失敗，只能以拍攝性感水著寫真來維持曝光率⋯⋯

近年開始備受粉絲關注的吉岡里帆，受到不少廣告商青睞，被封為新世代的廣告女王。
近年開始備受粉絲關注的吉岡里帆，受到不少廣告商青睞，被封為新世代的廣告女王。

吉岡里帆新寫真集奪銷量榜No.1 減肥現誘人身材見成果

吉岡里帆今次的新寫真集，由日本著名女藝術家清川あさみ負責監督和創作，兩人自2017年因在清川的代表作《美女採集》系列展覽中合作而認識，並成為好友。
吉岡里帆今次的新寫真集，由日本著名女藝術家清川あさみ負責監督和創作，兩人自2017年因在清川的代表作《美女採集》系列展覽中合作而認識，並成為好友。

直到2016年她參演晨間劇《阿淺來了》，飾演女主角女兒的摯友田村宜，憑著搞笑演技，開始為觀眾所認識，翌年演出劇集《四重奏》「有朱」一角，更令她一連獲得「CONFiDENCE日劇大獎」的最佳新人獎及「日劇學院賞」的最佳女配角獎，成功上位。

雖然主演的劇集收視接連受挫，但去年吉岡里帆開始踩入電影界，首次擔正電影《看不見的目擊者》，成功奪得「日本電影學院獎」的最佳新演員獎。
雖然主演的劇集收視接連受挫，但去年吉岡里帆開始踩入電影界，首次擔正電影《看不見的目擊者》，成功奪得「日本電影學院獎」的最佳新演員獎。
吉岡里帆宣布因疫情關係，將於下月8日舉行網上簽名會來宣傳寫真集。
吉岡里帆宣布因疫情關係，將於下月8日舉行網上簽名會來宣傳寫真集。

回顧2017年高峰期的吉岡里帆

吉岡里帆於1993年1月15日出生京都的太秦，本地為日本著名時代劇和電影的拍攝地，且吉岡的父母親也是從事與影像製作有關的職業，能說是從小就在電影、戲劇、日本舞蹈、落語等各式各樣的藝術文化中成長，而吉岡漸漸對表演有了濃厚的興趣。雖然升大學時是以書法家為目標，考入京都橘大學的文學科書道課程，但內心還是無法斷念對演戲的喜歡，剛好因為朋友的邀請，讓她站在小劇場的舞台上，以飾演唐十郎的作品《吸血姬》中的主人公為契機，進入學生戲劇的世界。

之後吉岡里帆參加了由學生為主體的電影拍攝，發現不管是電視劇還是電影都是以東京作為主題，萌生了「果然不去東京不行啊…。」的想法，於是前往東京的演員養成所學習，也因為這樣開始度過京都與東京往返的生活，而這些費用也是吉岡自己一次打四份工作籌來的，這樣的日子持續了五年，直到大學畢業才結束。

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吉岡里帆《里帆採取 by Asami Kiyokawa 》
日本發行日期：11月5日
定價：2,530日圓（約186港元）

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