性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

2020年的聖誕節，大家齊齊變成「毒L」，為了保持社交距離，大家只能獨留在家，唔係上網就煲劇，為了保持節日的溫暖，為大家收集一眾性感節日女郎！
文： 東方新地
台妹黃上晏 Rubis
仙氣女神黃上晏(Rubis)身高165cm；體重43公斤，擁C罩杯好身材，畢業於國立台灣師範大學音樂系，最近推出了寫真書。
「台版Angelababy」黃琳
樂宜
馬來西亞網紅 Janice Koh
馬來西亞的網紅，名為「Janice Koh」光是臉書就有15.6萬人追蹤，IG更是有30萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。
BlackRuby
原來2020年係BlackRuby第一次影聖誕裝，佢表示「希望唔會嚇親大家」。
大馬網紅 Gatita Yan 颜颜
馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人福利圖：
網紅女神芭樂公主薇薇兒
原名林孟薇是選美出身的，以芭樂公主名號行走江湖，低胸性感長腿是招牌絕招：
台妹大學生張宇婷
畢業於淡江大學中文系，擁有E罩杯極致身材：
梁凱晴Nina
來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，在節日期間連日上載了好多聖誔女郎造型照：
莊韻澄
剛宣布陀B 的莊韻澄，聖誕不忘派福利：
泰模Prik Thanchanok