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性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

東方新地

2020年的聖誕節，大家齊齊變成「毒L」，為了保持社交距離，大家只能獨留在家，唔係上網就煲劇，為了保持節日的溫暖，為大家收集一眾性感節日女郎！

文： 東方新地

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台妹黃上晏 Rubis

仙氣女神黃上晏(Rubis)身高165cm；體重43公斤，擁C罩杯好身材，畢業於國立台灣師範大學音樂系，最近推出了寫真書。
性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

黃上晏Rubis在IG有36.7萬 位追蹤者
黃上晏Rubis在IG有36.7萬 位追蹤者

「台版Angelababy」黃琳

被冠以「台灣版Angelababy」的黃琳，累積了近48萬追蹤人數。
被冠以「台灣版Angelababy」的黃琳，累積了近48萬追蹤人數。

性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

樂宜

樂宜cosplay激突聖誕鹿
樂宜cosplay激突聖誕鹿

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馬來西亞網紅 Janice Koh

馬來西亞的網紅，名為「Janice Koh」光是臉書就有15.6萬人追蹤，IG更是有30萬位追蹤者，平常分享生活照給粉絲，修長的腿配上甜美的笑臉，吸引不少網友喜愛。

Janice Koh是馬來西亞新山人，擁有超甜外表，還有深藏不露的身材。
Janice Koh是馬來西亞新山人，擁有超甜外表，還有深藏不露的身材。

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BlackRuby

原來2020年係BlackRuby第一次影聖誕裝，佢表示「希望唔會嚇親大家」。
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港女網紅「露比」(Blackruby) 聖誔派福利⋯⋯
港女網紅「露比」(Blackruby) 聖誔派福利⋯⋯

大馬網紅 Gatita Yan 颜颜

馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人福利圖：

憑著天使般的臉孔和魔鬼身材，擄獲了不少忠心的粉絲，光是她的IG就累積244萬追蹤！
憑著天使般的臉孔和魔鬼身材，擄獲了不少忠心的粉絲，光是她的IG就累積244萬追蹤！

性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

網紅女神芭樂公主薇薇兒

原名林孟薇是選美出身的，以芭樂公主名號行走江湖，低胸性感長腿是招牌絕招：

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台妹大學生張宇婷

畢業於淡江大學中文系，擁有E罩杯極致身材：

辣模張宇婷有55.7萬followers
辣模張宇婷有55.7萬followers

性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

梁凱晴Nina

來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，在節日期間連日上載了好多聖誔女郎造型照：性感聖誕女郎合集！聖誕獨留在家必備IG女郎

她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為為J2主持《漫遊森呼吸》。
她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為為J2主持《漫遊森呼吸》。

莊韻澄

剛宣布陀B 的莊韻澄，聖誕不忘派福利：

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泰模Prik Thanchanok

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