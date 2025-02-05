流感疫苗｜疫苗可有效減輕患病症狀？ 8類合資格人士可免費接種 接種地點及政府資助金額一覽

本港進入冬季流感高峰期，2025年首四周已錄得122宗流感相關死亡個案。為提升疫苗接種率，政府推出多項免費及資助的流感疫苗接種計劃，涵蓋8類合資格人士。以下為詳細資訊，包括合資格人士、接種地點及政府資助金額。

