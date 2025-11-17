港大研究｜破解慢阻肺病急性發作關鍵訊號　兩大指標助預早識別高危患者

配合「世界慢阻肺病日」，港大醫學院今日（17日）公布慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）急性發作有關的最新研究成果，指出透過不同時間點量度血液嗜酸性粒細胞、以及檢測痰液綠膿桿菌，可更準確識別急性惡化風險。研究亦回應《全球慢性阻塞性肺疾病指引2026版》最新修訂，強調任何一次急性發作皆需列為高風險，旨在推動更精準的個人化治療策略。

