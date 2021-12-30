《華燈初上》第二季劇情8大重點亮點整理 | 徐若瑄戲份一刀不剪！

終於等到《華燈初上》第二季劇情公開，在煲劇之前，先來預習一下《華燈初上》第二季的劇情重點！：劇中兩大主角林心如和楊謹華化身日式酒店媽媽桑，帶領小姐們在歡場上賣「曖昧」，一場關於女人之間的妒忌與鬥爭越演越烈，最後發生懸疑命案。《華燈初上》第一季結尾揭曉紅鞋命案的死者是蘇媽媽，留下不少疑點和伏筆，引爆影迷熱烈討論。《華燈初上》第二季出現了不少新角色，吳慷仁飾演的「寶寶」和徐若瑄飾演的「瓊芳媽媽」，到底他們是什麼來頭？愛子為何要過檔跟吳慷仁一齊對付「光」？最大嫌疑人林心如怎樣洗脫罪名⋯⋯