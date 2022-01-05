《華燈初上》第三季預告！凶手案情8大重點整理 | 凶手確定不止一人！
文章來源：Madame Figaro HK
華燈初上第三季何時播？ 預告凶手將曝光！重溫八大案情整理
《華燈初上》第三季劇情在Nextflix上還未正式展開宣傳，不過第一季和第二季只相隔一個多月，有消息指第三季已一早完成拍攝，雖然演員人人封口，但可以預期第三季播放日期將會在農曆年前後上線！整理預告出爐及劇集上線日期，有網民指第三季將在華人地區農曆新年前（約1月尾）播出，涉毒加上凶殺劇情要避免喜慶的新年檔期：
《華燈初上》第一季8集｜預告推出日期：2021年10月20日（星期三）｜第一季上線日期：2021年11月26日（星期五）
《華燈初上》第二季8集｜預告推出日期：2021年12月10日（星期五）｜第二季上線日期：2021年12月30日（星期四）
《華燈初上》第三季8集｜推測預告推出日期：2022年1月10日（星期一）｜第三季上線日期：2022年1月28日（星期五）
劇集早在2020年9月11日開鏡，花四個月拍攝完成，三季共24集的劇本由2017年金鐘獎編劇得主杜政哲操刀。
《華燈初上》第三季預告1 | 蘇馨儀到底有多少不可告人的秘密？
戲中蘇慶儀和羅雨儂從小就是好朋友，在羅雨儂（林心如）在監獄時，蘇慶儀幫忙照顧羅的兒子，但從來沒有人提起過蘇馨儀的過去。這一季將公開她複雜的原生家庭，小小年紀勾引媽媽的男朋友，被媽媽趕出門，羅雨儂一家收留了她。看似很溫柔的蘇馨儀，對著「光」裡的小姐們卻狠勁十足，一點都不留情面，得罪了不少人，到底真正的蘇馨儀是一個怎樣的人，還有什麼不可告人的秘密？
《華燈初上》第三季預告2 | 吳慷仁飾演媽媽桑「寶寶」，開「Sugar」酒店與「光」對立
吳慷仁飾演媽媽桑「寶寶」，在「光」酒店對面開了「Sugar」酒店，明著搶生意。吳慷仁每場戲都踩著高跟鞋，看似已經對女人的裝扮駕輕就熟，妖媚的眼神超有戲，把媽媽桑的角色發揮得淋漓盡致。為了這個角色，吳慷仁不僅找了變裝皇后和舞蹈老師上課，還特別學習穿高跟鞋，難怪演起來風情萬種，吳慷仁說：「演完差點覺得我是這部戲的女主角了。」
《華燈初上》第三季預告3 | 郭雪芙（愛子）跳槽「Sugar」
郭雪芙飾演的愛子原本是一個單純有義氣的大學生，性格直來直往。直到愛子與兩位老闆羅媽媽和蘇媽媽鬧翻後就變得越來越黑暗，特別是與蘇媽媽的過節，讓人將她列入兇手嫌疑名單中，愛子轉到吳慷仁的店「Sugar」上班，跟前東家對著幹，此時心中充滿著怨恨的她，壞心眼漸漸萌芽，角色被徹底黑化，與吳慷仁一起對抗「光」。
《華燈初上》第三季預告4 | 霍建華飾演黑道馬天華，出獄後找林心如報仇
霍建華在戲中飾演的無惡不作的狠角色馬天華，人稱「檜木」，上一季只出現了不到兩分鐘即引起關注，霍建華得知蘇慶儀被殺害，認定林心如是兇手，並在蘇馨儀的喪禮上恐嚇林心如：「之後我會用更高、更好的規格來辦你的喪禮。」疑似開啟了另一場腥風血雨，觀眾很期待霍建華與林心如的首次夫妻同台演對手戲，而在劇中這也將會是整部劇的重要戲分之一。
《華燈初上》第三季預告 5 | 徐若瑄飾演「瓊芳媽媽」，曾是蘇馨儀的老闆
徐若瑄飾演的「瓊芳媽媽」原來是「光」酒店的前任老闆，在羅雨儂還沒有出獄之前，「光」是她的天下。而現在「光」發生命案，還面臨倒閉危機，她為何還要出面？預告中她穿著華麗，帶著濃妝，並說出：「這個世界不可能什麼都是你的，有得到，就會有失去。」像是在向羅雨儂奪回什麼，難道是要重出江湖，拿回「光」繼續經營？
《華燈初上》第三季預告6 | 渣男亨利原來是「暖男」？
利用女友販毒、還情緒勒索女朋友的亨利，被網友封為「世紀渣男」。飾演亨利的王柏傑忍不住在日前出來為「亨利」說話，表示亨利其實是個「暖男」他說：「亨利在那個年代為了生存而去做某些事，是合情合理的選擇，我覺得他其實是個暖男，至於為什麼，大家看下去就知道了。」好，就即管今晚看看這個「暖男」是不是真的開始改邪歸正。
《華燈初上》第三季預告7 | 殺死蘇馨儀的兇手到底是誰？
警察查出死者的死因是後腦勺收到嚴重撞擊，並且警察查案發現屍體被拖了很遠，所以這個人也許很有力氣，也有可能不是一人犯案。被視為最有嫌疑的羅雨儂，被檜木處處針對，警察也首先追查羅雨儂。雖然表面上羅雨儂是最有殺人動機，但落雨儂未必會因為兩人愛上同一個男人而狠心殺害好朋友，羅雨儂在電視上公開一段與兇手的喊話：「這條人命，你注定要扛一輩子的。」似乎透露她知道了兇手另有其人…
除了羅雨儂，目前最有嫌疑的是愛子、阿季、和渣男江瀚。愛子揭穿蘇馨儀與江瀚偷情，蘇馨儀回擊將她當酒店小姐的事情告訴她媽媽，讓王愛蓮失去工作，被退學，還無家可歸。在蘇媽媽屍體被發現之前，王愛蓮曾經自己潛入蘇媽媽的家，行為十分詭異，之後失蹤了超過24小時。
另一位嫌疑人阿季應該是最痛恨蘇馨儀的，眼巴巴看著自己深愛的木村先生被蘇搶走，這對於阿季來說是極大的打擊，眼看自己快要泊到好碼頭，現在沒了。之前阿季也威脅蘇，好像知道蘇很多秘密，是嫉妒心作祟讓她狠下毒手？
江瀚是蘇馨儀很久之前就喜歡的人，無奈江瀚卻愛上自己的好朋友羅雨儂。雖然最後蘇馨儀與江瀚短暫地在一起，但最後被江拋棄，這讓蘇備受打擊，還自尋短見。在蘇被殺害之前，兩人見面時，江瀚激動得掐住了蘇的脖子，兩人到底是為何起爭執？會不會因愛成恨故意惹怒江瀚，江瀚錯手殺害了蘇？
《華燈初上》第三季預告8 | 新一季有許多大咖客串，王淨飾演蘇馨儀童年，9m88當歌女
上一季播出之後，大家對新一季的角色非常期待，希望女神舒淇來參一角，可目前還沒有舒淇的消息，只能期待她會不會在第三季會驚喜登場了。
第二季有不少大咖來客串，新生代女神王淨飾演蘇馨儀的童年，台灣R&B小天后 9m88飾演歌女，還演唱了日文歌曲。賈靜雯的老公修杰楷飾演檢察官，還有這位彩蛋人物Qma權貞妍，她曾擔任BTS、孔劉、允兒等韓星的翻譯，Qma權貞妍在劇中飾演酒店小姐。