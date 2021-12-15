《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透注意！入場前必讀FAQ！傳「3代同堂」開啟多元宇宙

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）12月15日正式香港上映，由去年底開始就不斷有相關消息傳出，一時就指蜘蛛俠的好友Ned Leeds（Jacob Batalon飾）會成為反派，一時又傳出蜘蛛俠戲中女友MJ（Zendaya飾）會成為蜘蛛女，而最鬧得熱騰騰，眾Marvel迷及蜘蛛俠迷最想看到的3代蜘蛛俠同框大戰反派等，完全是未上映就已話題不絕，之不過近日在外國討論區Reddit 就竟有《蜘蛛俠：不戰無歸》的全故事大綱流出，當中不但提到奇異博士，仲直指有重要角色陣亡。