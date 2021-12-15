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《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透注意！入場前必讀FAQ！傳「3代同堂」開啟多元宇宙

外娛
撰文：東方新地

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）12月15日正式香港上映，由去年底開始就不斷有相關消息傳出，一時就指蜘蛛俠的好友Ned Leeds（Jacob Batalon飾）會成為反派，一時又傳出蜘蛛俠戲中女友MJ（Zendaya飾）會成為蜘蛛女，而最鬧得熱騰騰，眾Marvel迷及蜘蛛俠迷最想看到的3代蜘蛛俠同框大戰反派等，完全是未上映就已話題不絕，之不過近日在外國討論區Reddit 就竟有《蜘蛛俠：不戰無歸》的全故事大綱流出，當中不但提到奇異博士，仲直指有重要角色陣亡。

撰文：東方新地｜圖片來源：Marvel、SONY PICTURES HK、kapwing.com

Q1 :《蜘蛛俠：不戰無歸》與Marvel及Dinsey+ 哪些作品有關連？

A:《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇情將與《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》及《WandaVision》有所關連

2019年時，Marvel CEO Kevin Feige對外公布第四階段將會分劇集和電影兩大部份，而兩邊的劇情是有所關連，所以要更了解電影劇情，就必須要看劇集，而今次《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）也印證了Kevin的說法，蜘蛛俠能3代同堂聯手對抗外敵，一定是與「奇異博士」的多重宇宙有關，即係同《奇異博士2：瘋狂多重宇宙》（Doctor Strange in the multiverse of madness）的劇情又有連繫，再加上今年1月時「紅女巫」的劇集《WandaVision》播出，相信當中一定會有更加多的蛛絲馬跡，讓各影迷一猜再猜。

《蜘蛛俠：不戰無歸》最新預告釋出奇異博士布下魔法結界的場面！（圖片來源：《蜘蛛俠：不戰無歸》預告截圖）
《蜘蛛俠：不戰無歸》最新預告釋出奇異博士布下魔法結界的場面！（圖片來源：《蜘蛛俠：不戰無歸》預告截圖）
《汪達幻視》結局篇，紅女巫啟動了最強結界！（圖片來源：WandaVision 截圖）
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到底網絡流傳的蜘蛛俠「三代同堂」是否能實現？真相即將揭曉！（圖片來源：kapwing.com）
到底網絡流傳的蜘蛛俠「三代同堂」是否能實現？真相即將揭曉！（圖片來源：kapwing.com）

Q：愈吹愈大《夜魔俠》將會客串MCU版《蜘蛛俠3》？

A: Kevin Feige沒有排除可能性！

去年底，知名媒體人Charles Murphy就爆料，稱Charlie Cox將會客串MCU版的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），亦是《夜魔俠》版權從Netflix回歸Marvel Studios後，首次出現在MCU電影中。Charles Murphy更指這個協議其實已經在幾個月前版權回歸前經已談好。其實在上年經已傳出夜魔俠將會加入的消息，指故事上Peter Parker需要律師援助，而「夜魔俠」Matt Murdock就是不二人選。不過當時Charlie Cox迴避了記者的提問否認了消息，當然但最終消息有待官方宣佈。

（圖片來源：Marvel）
盛傳《夜魔俠》將會客串MCU版《蜘蛛俠3》（圖片來源：Marvel）

Q：《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透？上畫前網上已有全故事版本流出？

A：以下含劇透內容請自行決定是否入場前收看！

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）自宣布準備開拍到現時，網上就不時有現場拍攝照片流出，又有各式各樣的傳聞，而在今年2月底時，「蜘蛛仔」Tom Holland，其拍檔Zendaya與肥仔老友Jacob Batalon各自於社交媒體上載假的《蜘蛛俠3》戲名整蠱粉絲後，官方就緊接推出宣傳短片，仲同時公布戲名為《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），以及上映日期為今年12月。

（圖片來源：Tom Holland IG）
（圖片來源：Tom Holland IG）

電影上畫前，外國討論區Reddit就有位網友「4chan」以「Spider-Man: No Way Home Leaks」為題的帖文，大講《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）與《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）之後的故事發展。

（圖片來源：Tom Holland IG）
（圖片來源：Tom Holland IG）

Q：《蜘蛛俠：不戰無歸》劇透劇情在哪個網站首先流出？

A：《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）「4chan」網站曾多次成功預測劇情發展

網站「4chan」時常都會在網上發放出一些有關Marvel 電影及劇集消息，而且準繩度更是接近99%預測成功，就連在乎2018年時，Marvel電影《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）上映前，他也有在Reddit討論區上預測故事發展，只是Hulk（Mark Ruffalo 飾）在瓦干達大戰中，沒有變身一部份落空，但整體來說都能預測成功；而除了「4chan」外，網友「SpideyForever245」的預測也是十分準確，今次兩位在網上大講《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的劇情，亦十分相近；所以接下來，是否真的要看劇情的Marvel迷就要做好心理準備了！

（圖片來源：Tom Holland IG）
（圖片來源：Tom Holland IG）

劇透慎入！諗清楚呀！！！

劇透慎入！諗清楚呀！！！

劇透慎入！諗清楚呀！！！

（好重要所以講三次！！！）

劇透圖輯 : 目前已知戰鬥場面（來自預告場面）

八爪魚博士天橋大戰！化敵為友？

黑色戰衣！決戰電魔

紐約多元宇宙破裂！決戰奇異博士！

奸角全部登場！自由神像大決戰！

（圖片來源：Tom Holland IG）
（圖片來源：Tom Holland IG）

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）奇異博士出手救蜘蛛俠

按照網友「4chan」的帖文所講，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）最後，「蜘蛛俠」Peter Parker （Tom Holland 飾）先被Mysterio陷害，成為殺人兇手，隨後又被《Daily Bugle》的黑心老闆J. Jonah Jameson公開其真實的身分，頓時令Peter Parker陷入兩難局面。

（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）

「Iron Man」Tony Stark的得力助手Happy看到後，就即時找「Doctor Strange 奇異博士」Stephen Strange（Benedict Cumberbatch 飾）幫忙，「Doctor Strange 奇異博士」聽後就將「蜘蛛俠」Peter Parker（Tom Holland 飾）與其兩位好友MJ（Zendaya飾）、Ned Leeds（Jacob Batalon飾）一併安排到Sanctum Sanctorum（聖所）之內。

（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）傳蜘蛛俠3代同堂與反派對戰

Peter Parker（Tom Holland 飾）與好友一同入到Sanctum Sanctorum（聖所）後，竟發現綠魔與八爪魚博士（Alfred Molina 飾）都被囚禁在Sanctum Sanctorum（聖所）內。隨後，Peter Parker被綠魔控制，將Sanctum Sanctorum內的反派全部釋放，獲得解放後的反派們當然四散到紐約市內不同的地方。

（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）

當Peter Parker清醒過來，發現自己所做的一切，決定要收拾殘局，惜一人之力難抵一眾反派，「Doctor Strange 奇異博士」Stephen Strange見狀，就前往其他宇宙尋找其餘的蜘蛛俠出手幫忙；其實前兩代的蜘蛛俠都已過著不同的生活，首代蜘蛛俠（Tobey Maguire 飾）就已與Mary Jane Watson結婚，並育有一女，至於第二代蜘蛛俠（Andrew Garfield 飾）就成為一名教授。

（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）劇透傳聞：有兩重要角色陣亡、夜魔俠出場

故事發展至尾聲，最終大戰就在紐約的自由女神像前，經過一輪的大戰後，首代蜘蛛俠（Tobey Maguire 飾）與Ned Leeds（Jacob Batalon飾）在大戰中陣亡，Peter Parker（Tom Holland 飾）看到好友死亡決心上前追殺綠魔時，被第二代蜘蛛俠（Andrew Garfield 飾）上前阻止，及後二人出席首代蜘蛛俠（Tobey Maguire 飾）與Ned Leeds（Jacob Batalon飾）喪禮。

（圖片來源：Tom Holland IG）
（圖片來源：Tom Holland IG）

事情發展到最後，Peter Parker（Tom Holland 飾）被Mysterio陷害，成為殺人兇手一案就由身為律師的「夜魔俠」負責，結果贏得官司，雖然Peter的身份被公開，但依然繼續守護大家。

（圖片來源：Marvel）
（圖片來源：Marvel）

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究竟以上劇情發展孰真孰假，就要入場欣賞 《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），才能揭曉！但如想看完整英文版本，可以按此：Reddit

（圖片來源：reddit）
（圖片來源：reddit）

圖片來源：Marvel、SONY PICTURES HK、Tom Holland IG

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