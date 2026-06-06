天文台,特別天氣提示,大雨警告

下午06時15分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示香港廣泛地區可能受大雨影響

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日下午六時十五分發出特別天氣提示，預計未來一至兩小時內香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺，避免前往低窪地區及容易水浸的地方。

建議市民留意最新的天氣報告，並採取必要的安全措施，例如檢查排水系統是否暢通，確保家中物品不受水浸影響。如需外出，請攜帶雨具並注意路面安全。

天文台提醒，強降雨可能導致突發性水浸及交通延誤，請市民保持警惕，並遵從相關部門的指引。

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