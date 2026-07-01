天文台,特別天氣提示,大雨警告

上午03時00分 天文台特別天氣提示：天文台預警未來數小時廣泛地區可能有大雨

天氣
東方新地 - 生活

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香港天文台於2026年7月7日凌晨3時發出特別天氣提示，警告未來兩至三小時內，香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺，並留意最新的天氣資訊。

在此期間，低窪地區可能出現水浸風險，戶外活動人士應避免前往危險地區，並尋求安全的庇護場所。駕駛人士需特別小心，注意路面濕滑及能見度下降的情況。

天文台建議市民密切留意天氣變化，並透過官方渠道獲取最新消息。如有需要，請準備應急物資，確保安全。

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