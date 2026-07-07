天文台,特別天氣提示,大雨警告

下午07時10分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示香港廣泛地區可能受大雨影響

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日下午七時十分發出特別天氣提示，預計未來一至兩小時內，香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺，密切留意最新天氣資訊。

大雨可能導致低窪地區出現水浸情況，駕駛人士需注意道路濕滑，減慢車速以確保安全。市民外出時應攜帶雨具，避免前往易受水浸影響的地區。

天文台建議市民留意最新的天氣報告，並採取必要的防範措施以保障自身安全。如有需要，可聯絡相關部門尋求協助。

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