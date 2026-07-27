天文台,特別天氣提示,大雨警告

上午05時10分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示香港廣泛地區可能受大雨影響

天氣
東方新地 - 生活

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天文台於今日早上5時10分發出特別天氣提示，預計未來一至兩小時內，香港廣泛地區可能受大雨影響。市民應提高警覺，留意最新天氣資訊。

大雨可能導致低窪地區出現水浸情況，駕駛人士需注意道路安全，避免駛入積水路段。市民外出時應攜帶雨具，並避免前往郊外或危險地區。

天文台建議市民密切留意天氣變化，並透過官方渠道獲取最新消息。如遇緊急情況，請立即聯絡相關部門尋求協助。

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