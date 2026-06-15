天文台,特別天氣提示,山泥傾瀉

下午06時15分 天文台特別天氣提示：山泥傾瀉特別提示西貢東部雨量高市民需提高警覺

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午6時15分發出山泥傾瀉特別提示，指出西貢東部地區的雨量特別高，可能引發山泥傾瀉。市民應特別留意相關風險，並採取必要的安全措施。

天文台提醒市民，應避免前往或停留在斜坡附近，尤其是在雨勢持續的情況下。如發現所處地點附近有山泥傾瀉跡象，應立即撤離至安全地點，並在確保安全的情況下致電警方報告情況。

市民應密切留意天文台的最新天氣資訊，並遵從政府部門的指引，確保自身及家人的安全。

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