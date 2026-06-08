天文台,特別天氣提示,強陣風警告

下午03時20分 天文台特別天氣提示：天文台發出強陣風警告籲市民注意安全

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東方新地 - 生活

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天文台於今日下午三時二十分發出強陣風警告，預料強陣風吹襲大嶼山、香港南部水域及島嶼。市民需提高警覺，尤其是身處上述地區的人士，應密切留意天氣變化。

如身處室外，請儘快前往安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免進行水上活動或前往海邊，並確保家中窗戶及門戶緊閉，以減少風力可能造成的損害。

天文台提醒市民保持警惕，並留意最新的天氣資訊，以便作出適當的應對措施。請大家攜手合作，確保自身及家人的安全。

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