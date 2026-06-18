天文台,特別天氣提示,強陣風警告

上午10時00分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告請市民保持警覺

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東方新地 - 生活

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香港天文台於上午10時發出強陣風警告，預料強陣風將繼續影響本港。市民如身處室外，請儘快前往安全地方躲避，以確保安全。

根據天文台數據，大澳於上午9時45分錄得每小時約70公里的強陣風，顯示風勢強勁，對戶外活動構成潛在危險。市民應避免進行水上活動或接近岸邊，並確保窗戶和門戶緊閉，以防風力造成損害。

天文台提醒市民密切留意最新天氣資訊，並採取必要的安全措施。請保持冷靜，並與家人和朋友保持聯絡，確保彼此安全。

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