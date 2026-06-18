天文台,特別天氣提示,強陣風警告

下午01時50分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告提醒市民注意安全

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午1時45分發出強陣風警告，提醒市民注意安全。塔門在該時段錄得每小時約80公里的強陣風，顯示天氣情況可能對戶外活動構成威脅。

市民如身處室外，應立即前往安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免在高地或空曠地區逗留，並確保家中窗戶及門戶緊閉，以減少風力可能造成的損害。

天文台呼籲市民密切留意最新天氣資訊，並採取必要的安全措施以保障自身及家人安全。

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