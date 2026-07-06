天文台,特別天氣提示,強陣風警告

下午04時30分 天文台特別天氣提示：天文台發出強陣風警告市民應立即採取安全措施

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東方新地 - 生活

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天文台於今日下午4時30分發出強陣風警告，預料強陣風吹襲香港。市民如身處室外，請儘快前往安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免在高空或空曠地區逗留，並確保家中窗戶及門戶緊閉，以減少風力對室內的影響。

此外，駕駛人士需特別留意道路安全，尤其是在橋樑及高地等易受強風影響的地區。天文台提醒市民密切留意最新天氣資訊，並採取必要的防範措施以保障自身安全。

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