上午04時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告 提醒市民注意安全

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u51cc\u66684\u664240\u5206\u767c\u51fa\u5f37\u9663\u98a8\u8b66\u544a\uff0c\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u6ce8\u610f\u5b89\u5168\u3002\u5854\u9580\u5730\u5340\u9304\u5f97\u6bcf\u5c0f\u6642\u7d0480\u516c\u91cc\u7684\u5f37\u9663\u98a8\uff0c\u9810\u6599\u9019\u7a2e\u60c5\u6cc1\u5c07\u6301\u7e8c\u5f71\u97ff\u9999\u6e2f\u3002\u5e02\u6c11\u5982\u8eab\u8655\u5ba4\u5916\uff0c\u61c9\u5118\u5feb\u5c0b\u627e\u5b89\u5168\u7684\u5730\u65b9\u8eb2\u907f\uff0c\u4ee5\u514d\u53d7\u5230\u5f37\u98a8\u5f71\u97ff\u3002 \u5f37\u9663\u98a8\u53ef\u80fd\u5c0d\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\u548c\u4ea4\u901a\u9020\u6210\u5f71\u97ff\uff0c\u5e02\u6c11\u61c9\u907f\u514d\u5728\u6b64\u671f\u9593\u9032\u884c\u4e0d\u5fc5\u8981\u7684\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\uff0c\u4e26\u7559\u610f\u5929\u6587\u53f0\u7684\u6700\u65b0\u5929\u6c23\u66f4\u65b0\u3002\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u61c9\u7279\u5225\u5c0f\u5fc3\uff0c\u56e0\u70ba\u5f37\u98a8\u53ef\u80fd\u6703\u5f71\u97ff\u884c\u8eca\u5b89\u5168\u3002\u8acb\u78ba\u4fdd\u7a97\u6236\u548c\u9580\u6236\u7dca\u9589\uff0c\u4ee5\u9632\u6b62\u5f37\u98a8\u9020\u6210\u7684\u640d\u5bb3\u3002