上午04時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告 提醒市民注意安全

香港天文台於今日凌晨4時40分發出強陣風警告，提醒市民注意安全。塔門地區錄得每小時約80公里的強陣風，預料這種情況將持續影響香港。市民如身處室外，應儘快尋找安全的地方躲避，以免受到強風影響。

強陣風可能對戶外活動和交通造成影響，市民應避免在此期間進行不必要的戶外活動，並留意天文台的最新天氣更新。駕駛人士應特別小心，因為強風可能會影響行車安全。請確保窗戶和門戶緊閉，以防止強風造成的損害。

