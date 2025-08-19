天文台,特別天氣提示,強陣風

上午03時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告 提醒市民注意安全

香港天文台於今日凌晨3時35分發出強陣風警告，橫瀾島錄得每小時約70公里的強陣風。市民應提高警覺，尤其是身處室外的人士，應立即尋找安全的地方躲避，以免受到強風影響。

根據天文台的預測，強陣風將繼續影響香港，市民應避免進行戶外活動，特別是高空或海邊活動。駕駛人士需特別小心，因為強風可能影響行車安全。建議市民留意最新的天氣報告，並採取必要的安全措施以保障自身安全。

