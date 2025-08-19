上午03時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告 提醒市民注意安全

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc\u4eca\u65e5\u51cc\u66683\u664235\u5206\u767c\u51fa\u5f37\u9663\u98a8\u8b66\u544a\uff0c\u6a6b\u703e\u5cf6\u9304\u5f97\u6bcf\u5c0f\u6642\u7d0470\u516c\u91cc\u7684\u5f37\u9663\u98a8\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u63d0\u9ad8\u8b66\u89ba\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u8eab\u8655\u5ba4\u5916\u7684\u4eba\u58eb\uff0c\u61c9\u7acb\u5373\u5c0b\u627e\u5b89\u5168\u7684\u5730\u65b9\u8eb2\u907f\uff0c\u4ee5\u514d\u53d7\u5230\u5f37\u98a8\u5f71\u97ff\u3002 \u6839\u64da\u5929\u6587\u53f0\u7684\u9810\u6e2c\uff0c\u5f37\u9663\u98a8\u5c07\u7e7c\u7e8c\u5f71\u97ff\u9999\u6e2f\uff0c\u5e02\u6c11\u61c9\u907f\u514d\u9032\u884c\u6236\u5916\u6d3b\u52d5\uff0c\u7279\u5225\u662f\u9ad8\u7a7a\u6216\u6d77\u908a\u6d3b\u52d5\u3002\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u9700\u7279\u5225\u5c0f\u5fc3\uff0c\u56e0\u70ba\u5f37\u98a8\u53ef\u80fd\u5f71\u97ff\u884c\u8eca\u5b89\u5168\u3002\u5efa\u8b70\u5e02\u6c11\u7559\u610f\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u5831\u544a\uff0c\u4e26\u63a1\u53d6\u5fc5\u8981\u7684\u5b89\u5168\u63aa\u65bd\u4ee5\u4fdd\u969c\u81ea\u8eab\u5b89\u5168\u3002