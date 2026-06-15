天文台,特別天氣提示,強陣風

上午09時05分 天文台特別天氣提示：天文台警告強陣風襲港市民應盡快尋求安全庇護

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東方新地 - 生活

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天文台於上午9時正發出特別天氣提示，警告香港正受強陣風影響。天星碼頭錄得每小時約70公里的強陣風，對市民安全構成潛在威脅。

市民如身處室外，應立即前往安全地方躲避，避免在空曠地區或高處逗留，以免受到強風影響。建議關閉窗戶及固定鬆散物品，確保家居安全。

天文台提醒，強風可能持續一段時間，請市民密切留意最新天氣資訊，並遵從相關安全指引。保持警覺，確保自身及家人安全。

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