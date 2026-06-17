天文台,特別天氣提示,強陣風

下午03時25分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強陣風警告請市民注意安全

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日下午3時15分發出強陣風警告，提醒市民注意安全。沙螺灣及大澳分別錄得每小時約70公里的強陣風，顯示天氣情況不穩定。

市民如身處室外，應儘快前往安全地點躲避，以免受到強風影響。建議避免進行戶外活動，特別是高空或海邊地區，並確保窗戶及門戶牢固關閉。

天文台將持續監測天氣情況，並適時更新相關資訊。請市民密切留意最新天氣報告，並採取必要的安全措施。

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