天文台,特別天氣提示,強陣風

上午03時20分 天文台特別天氣提示：天文台發出強陣風警告市民應儘快到安全地方躲避

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東方新地 - 生活

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天文台於今日上午3時20分發出強陣風警告，提醒市民注意安全。根據天文台資料，青洲在該時段錄得每小時約70公里的強陣風。這些風速可能對室外活動構成危險，尤其是空曠地區或高地。

市民如身處室外，應立即尋找安全地方躲避，避免靠近樹木、廣告牌或其他可能因強風而倒塌的物件。駕駛人士亦需格外小心，尤其是在橋樑或高架道路上行駛時。建議市民密切留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的防範措施以確保安全。

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