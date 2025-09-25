天文台,特別天氣提示,強風信號

下午08時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強風信號市民應提防海面大浪危險

天氣
東方新地 - 生活

廣告

香港天文台於2025年9月25日晚上8時45分發出強風信號，預料本港將吹偏東強風。市民應提高警覺，尤其是在海邊活動時，需特別注意海面大浪可能帶來的危險。建議市民避免進行水上活動，並確保船隻安全停泊。

此外，駕駛人士應小心駕駛，特別是在高架道路和橋樑上，因為強風可能影響行車安全。行人應遠離海岸線及避免在高處逗留，以免受到強風影響。請市民密切留意天文台的最新天氣報告，並遵循相關安全指引。

熱門文章

 