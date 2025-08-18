上午03時35分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強風信號 提防海面大浪危險

\u9999\u6e2f\u5929\u6587\u53f0\u65bc2025\u5e748\u670818\u65e5\u51cc\u66683\u664235\u5206\u767c\u51fa\u5f37\u98a8\u4fe1\u865f\uff0c\u9810\u6599\u672c\u6e2f\u5c07\u5439\u6771\u5357\u5f37\u98a8\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u63d0\u9ad8\u8b66\u89ba\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u8eab\u8655\u6d77\u908a\u6216\u8a08\u5283\u9032\u884c\u6c34\u4e0a\u6d3b\u52d5\u7684\u4eba\u58eb\uff0c\u61c9\u7279\u5225\u6ce8\u610f\u6d77\u9762\u5927\u6d6a\u53ef\u80fd\u5e36\u4f86\u7684\u5371\u96aa\u3002\u5efa\u8b70\u5e02\u6c11\u907f\u514d\u524d\u5f80\u6d77\u7058\u6216\u9032\u884c\u4efb\u4f55\u6c34\u4e0a\u6d3b\u52d5\uff0c\u4ee5\u78ba\u4fdd\u5b89\u5168\u3002 \u6b64\u5916\uff0c\u99d5\u99db\u4eba\u58eb\u61c9\u6ce8\u610f\u884c\u8eca\u5b89\u5168\uff0c\u7279\u5225\u662f\u5728\u9ad8\u5730\u6216\u6cbf\u6d77\u5730\u5340\u884c\u99db\u6642\uff0c\u61c9\u6e1b\u901f\u6162\u884c\uff0c\u9632\u6b62\u56e0\u5f37\u98a8\u800c\u5c0e\u81f4\u7684\u610f\u5916\u3002\u5e02\u6c11\u61c9\u7559\u610f\u6700\u65b0\u7684\u5929\u6c23\u5831\u544a\uff0c\u4e26\u6839\u64da\u5929\u6587\u53f0\u7684\u6307\u5f15\u63a1\u53d6\u9069\u7576\u7684\u5b89\u5168\u63aa\u65bd\u3002