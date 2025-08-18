天文台,特別天氣提示,強風信號

上午03時35分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強風信號 提防海面大浪危險

香港天文台於2025年8月18日凌晨3時35分發出強風信號，預料本港將吹東南強風。市民應提高警覺，尤其是身處海邊或計劃進行水上活動的人士，應特別注意海面大浪可能帶來的危險。建議市民避免前往海灘或進行任何水上活動，以確保安全。

此外，駕駛人士應注意行車安全，特別是在高地或沿海地區行駛時，應減速慢行，防止因強風而導致的意外。市民應留意最新的天氣報告，並根據天文台的指引採取適當的安全措施。

