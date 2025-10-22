天文台,特別天氣提示,強風警告

下午10時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出偏北強風信號 提防海面大浪帶來危險

香港天文台於2025年10月22日晚上10時45分發出偏北強風信號。預料本港將受偏北強風影響，市民應提高警覺，尤其是在海邊或進行水上活動的人士。強風可能會引發海面大浪，對海上活動構成潛在危險。

市民應避免前往海邊，並確保船隻安全停泊。駕駛人士應注意道路上的強風影響，特別是在高地或橋樑上行駛時。請密切留意天文台的最新天氣報告，並採取必要的安全措施以保障自身安全。

