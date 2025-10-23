天文台,特別天氣提示,強風警告

上午06時45分 天文台特別天氣提示：香港天文台發出強風信號市民應注意海面大浪帶來危險

香港天文台於2025年10月23日上午6時45分發出強風信號，預料本港將吹偏北強風。市民應提高警覺，尤其是在海邊活動的人士，應注意海面大浪可能帶來的危險。建議市民避免進行水上活動，並遠離海岸線，以確保安全。

此外，駕駛人士應特別小心，因為強風可能影響行車安全。建議減速行駛，並保持安全距離，以防突如其來的陣風影響車輛穩定性。市民應密切留意天文台的最新天氣資訊，並做好防風措施，確保自身及家人的安全。

