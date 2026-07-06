天文台,特別天氣提示,強風警告

上午06時25分 天文台特別天氣提示：天文台發出強風警告市民應立即採取安全措施

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東方新地 - 生活

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香港天文台於2026年7月6日上午6時25分發出強風警告，預料強陣風吹襲香港。市民如身處室外，應立即尋找安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免進行戶外活動，特別是高空或海邊地區，並確保窗戶和門戶牢固關閉。

天文台提醒市民保持警覺，密切留意最新天氣資訊，並遵從相關部門的安全指引。如有需要，請準備應急物資，並與家人保持聯絡以確保安全。

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