天文台,特別天氣提示,強風警告

上午11時00分 天文台特別天氣提示：天文台發出強風警告市民應立即尋求安全地方

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東方新地 - 生活

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香港天文台於今日上午11時（香港時間）發出強風警告，預料強陣風將會影響本港多區。市民如身處室外，應立即尋找安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免在高空或空曠地區逗留，並確保窗戶和門戶緊閉以防風力造成損害。

天文台提醒市民，強風可能會對戶外活動和交通造成影響，請密切留意最新天氣資訊，並遵從相關安全指引。如有需要，請聯絡緊急服務部門以獲取協助。保持冷靜並採取適當的防護措施是確保安全的關鍵。

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