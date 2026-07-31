天文台,特別天氣提示,強風警告

上午10時00分 天文台特別天氣提示：天文台發出強風警告市民應盡快尋求安全地方

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東方新地 - 生活

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天文台於今日上午10時（香港時間）發出強風警告，預料強陣風將吹襲香港。市民如身處室外，請儘快前往安全地方躲避，以免受到強風影響。建議避免進行戶外活動，特別是高空或海邊地區，並確保窗戶和門戶緊閉以防風力損害。

此外，駕駛人士應特別留意道路情況，避免駛近高風速地區或橋樑，並減速行駛以確保安全。市民應密切留意天文台的最新天氣資訊，並採取必要的防範措施以保障自身安全。

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