上午04時45分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示 預計今晚沿岸水位上升 低窪地區或輕微水浸

\u5929\u6587\u53f0\u65bc11\u67087\u65e5\u65e9\u4e0a4\u664245\u5206\u767c\u51fa\u7279\u5225\u5929\u6c23\u63d0\u793a\uff0c\u63d0\u9192\u5e02\u6c11\u6ce8\u610f\u4eca\u665a\u6cbf\u5cb8\u6c34\u4f4d\u53ef\u80fd\u4e0a\u5347\u3002\u7531\u65bc\u5929\u6587\u5927\u6f6e\u53ca\u6771\u5317\u5b63\u5019\u98a8\u7684\u5171\u540c\u5f71\u97ff\uff0c\u9810\u6599\u672c\u6e2f\u6cbf\u5cb8\u6c34\u4f4d\u5c07\u8f03\u6b63\u5e38\u7a0d\u9ad8\uff0c\u90e8\u5206\u4f4e\u7aaa\u5730\u5340\u53ef\u80fd\u51fa\u73fe\u8f15\u5fae\u6c34\u6d78\u3002 \u5e02\u6c11\u61c9\u63d0\u9ad8\u8b66\u89ba\uff0c\u5c24\u5176\u662f\u5c45\u4f4f\u5728\u4f4e\u7aaa\u5730\u5340\u7684\u5c45\u6c11\uff0c\u61c9\u63d0\u524d\u505a\u597d\u9632\u7bc4\u63aa\u65bd\uff0c\u4ee5\u6e1b\u5c11\u53ef\u80fd\u7684\u640d\u5931\u3002\u5efa\u8b70\u5e02\u6c11\u907f\u514d\u5728\u6c34\u4f4d\u4e0a\u5347\u671f\u9593\u524d\u5f80\u6cbf\u5cb8\u5730\u5340\uff0c\u4e26\u5bc6\u5207\u7559\u610f\u5929\u6587\u53f0\u7684\u6700\u65b0\u5929\u6c23\u8cc7\u8a0a\u3002\u82e5\u6709\u9700\u8981\uff0c\u8acb\u53ca\u65e9\u64a4\u96e2\u81f3\u5b89\u5168\u5730\u9ede\uff0c\u78ba\u4fdd\u4eba\u8eab\u5b89\u5168\u3002