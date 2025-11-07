天文台,特別天氣提示,水浸預警

上午04時45分 天文台特別天氣提示：天文台發出特別天氣提示 預計今晚沿岸水位上升 低窪地區或輕微水浸

天文台於11月7日早上4時45分發出特別天氣提示，提醒市民注意今晚沿岸水位可能上升。由於天文大潮及東北季候風的共同影響，預料本港沿岸水位將較正常稍高，部分低窪地區可能出現輕微水浸。

市民應提高警覺，尤其是居住在低窪地區的居民，應提前做好防範措施，以減少可能的損失。建議市民避免在水位上升期間前往沿岸地區，並密切留意天文台的最新天氣資訊。若有需要，請及早撤離至安全地點，確保人身安全。

